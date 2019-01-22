Филипе Луис: «Образ Неймара вообще не соответствует тому, какой он в жизни»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис рассыпался в комплиментах своему другу и партнеру по сборной Бразилии нападающему Неймару.

Те, кто знают Неймара, в курсе, что у него доброе сердце, он помогает многим людям и постоянно думает о других. Обычно такие знаменитые люди бывают эгоистичными, но если взять того же Неймара, то он заботится даже об обслуживающем персонале в сборной. Он пытается сделать счастливыми всех. Неймар всегда старается, чтобы его родные и друзья были счастливы.

На поле он порой шалит. Миллионам людей это не нравится, они считают его поведение высокомерным и проецируют это на жизнь вне поля. Но я знаю Неймара. Роналду тоже многие не любят из-за его действий в игре, но он сенсационный парень.