Баллак: «Рибери должен публично извиниться за оскорбления людей»

Известный в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак считает, что вингер «Баварии» Франк Рибери перегнул палку, когда эмоционально отреагировал на критику в свой адрес по поводу его золотого стейка, которым он обедал в одном из ресторанов. Рибери жестко ответил критикам в социальных сетях, упомянув в негативном контексте и их родственников.
Рибери иногда выходит за рамки дозволенного, ему следует публично извиниться.
В данном случае, я думаю, все понимают, что Франк перешел черту. У футболистов есть обязательства, и он должен это помнить.
миха должен только на себя обижаться, и то что сам загубил свою карьеру и то что пропустил чм и тд,
если бы не ушел в пенсы то все могло быть иначе,
а так ушел и затух,
и как таковых оскарблений от Франка нет. сказал все по делу, он имеет полное право тратить деньги на что хочет и как хочет, а эта крыса просто решила напомнить о себе, и он часто извергает подобное в отношение Баварии и ее игроков. будто обижен но только на что? ведь сам выбрал уйти в пенсы, вообщем что взять с крысы.
миха должен только на себя обижаться, и то что сам загубил свою карьеру и то что пропустил чм и тд,
если бы не ушел в пенсы то все могло быть иначе,
а так ушел и затух,
и как таковых оскарблений от Франка нет. сказал все по делу, он имеет полное право тратить деньги на что хочет и как хочет, а эта крыса просто решила напомнить о себе, и он часто извергает подобное в отношение Баварии и ее игроков. будто обижен но только на что? ведь сам выбрал уйти в пенсы, вообщем что взять с крысы.
Абсолютно все по делу сказал!
Баллак - послан!
Абсолютно все по делу сказал!
Баллак - послан!
По сути то он на этот стейк заработал, да, конечно это уже извращенство мясо с золотом, но кто мешал стать футболистами(хорошими) этих самых завистников?
Закон не нарушает и ладно, остальное в рамках дозволенного пусть делает, никто не запрещает.
По сути то он на этот стейк заработал, да, конечно это уже извращенство мясо с золотом, но кто мешал стать футболистами(хорошими) этих самых завистников?
Закон не нарушает и ладно, остальное в рамках дозволенного пусть делает, никто не запрещает.
или загубленный футбалист решил о себе напомнить?
слишком много трепа от этого крысеныша,
или загубленный футбалист решил о себе напомнить?
слишком много трепа от этого крысеныша,