Баллак: «Рибери должен публично извиниться за оскорбления людей»

22 января 2019, 09:18

Известный в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак считает, что вингер «Баварии» Франк Рибери перегнул палку, когда эмоционально отреагировал на критику в свой адрес по поводу его золотого стейка, которым он обедал в одном из ресторанов. Рибери жестко ответил критикам в социальных сетях, упомянув в негативном контексте и их родственников.