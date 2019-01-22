Гиллеспи: «Чтобы стать лучшим в истории АПЛ, ван Дейку нужны трофеи»

Экс-игрок «Ливерпуля» Гари Гиллеспи поделился мнением о центральном защитнике мерсисайдцев Вирджиле ван Дейке.

В последнее время меня часто спрашивают о том, какое место занимает ван Дейк по отношению к таким фигурам, как Джон Терри, Рио Фердинанд, даже Яп Стам, которые являются величайшими центральными защитниками в истории Премьер-Лиги.

По правде говоря, с точки зрения способностей и технического арсенала я бы поставил его на первое место. Он умеет абсолютно всё. Но чтобы стать живой легендой, нужно быть успешным, завоёвывать трофеи и медали на регулярной основе.

Терри и Фердинанд обладали запредельными способностями, но так же и стабильностью. Пожалуй, что Вирджил опережает их в техническом аспекте, но ему нужно демонстрировать это, завоёвывая трофеи.