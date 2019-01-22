Боатенг в 2017 году говорил, что в Эль Класико болеет за «Реал»

22 января 2019, 09:05

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг ранее признавался, что является болельщиком «Реала».

В 2017 году у футболиста спрашивали, на чьей стороне будут его симпатии в Эль Класико.

«Я предпочитаю „Реал“. В детстве постоянно ходил в футболке мадридского клуба», — говорил Боатенг полтора года назад.

Напомним, что каталонцы арендовали игрока у «Сассуоло» на полгода с правом выкупа за 8 млн евро.