Боатенг в 2017 году говорил, что в Эль Класико болеет за «Реал»

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг ранее признавался, что является болельщиком «Реала».
В 2017 году у футболиста спрашивали, на чьей стороне будут его симпатии в Эль Класико.
«Я предпочитаю „Реал“. В детстве постоянно ходил в футболке мадридского клуба», — говорил Боатенг полтора года назад.
Напомним, что каталонцы арендовали игрока у «Сассуоло» на полгода с правом выкупа за 8 млн евро.
Другое дело, что он сейчас будет обязан произнести кодовые слова про Месси, чтобы у него была возможность играть, а не на скамейке просиживать, это уже по контракту залржено у всех новичков барселоны.
Другое дело, что он сейчас будет обязан произнести кодовые слова про Месси, чтобы у него была возможность играть, а не на скамейке просиживать, это уже по контракту залржено у всех новичков барселоны.