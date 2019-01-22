Жардим: «Уверен на 80%, что однажды вернусь в „Монако“»

Экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим, продолжающий искать новое место работы, ответил на вопросы относительно своего будущего.

Уверен, что к июню у меня появится вариант с клубом из топ-5 лиг Европы. Прямо или косвенно несколько клубов из этих чемпионатов уже связывались со мной.

Для меня, сына иммигрантов, не составит большого труда однажды перебраться в другой чемпионат: Бразилии, США , Китая...

«Лион»? Во Франции, помимо «Монако», есть ещё два-три, может, четыре больших клуба, которые могут быть на вершине таблицы. Конечно, мне импонируют эти команды. Мне очень нравится Лига 1, и я уверен в одном, что, может, не на сто, но на восемьдесят процентов однажды я вернусь в «Монако».

Вторая вещь, в которой я точно уверен: я точно возглавлю какой-нибудь другой французский клуб. Несмотря на первые непростые месяцы, здешние футбольные люди всегда с уважением относились ко мне, как и болельщики.