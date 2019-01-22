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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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Боатенг: «Месси - лучший игрок в любом из миров»

22 января 2019, 17:18

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.

Месси - лучший игрок в этом мире, в любом из миров. Почему вы смеетесь? Это правда. Он доказал это победами на протяжении последних десяти лет.

Для меня большая честь выступать в «Барселоне», потому что Месси - лучший футболист мира, а Луис Суарес - лучший нападающий мира. Они показывают восхитительный футбол, а играть с ними в одной команде - прекрасный подарок.

Боатенг также признался, что не станет игроком основного состава.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
   83 / 808
23 января в 09:35
Барсуки и персофаны смурфика такие потешные.
FERIS
FERIS
   83 / 808
23 января в 09:29
Как это делают все вновь прибывшие,подлизал пятую точку гному)
Великий Царь
Великий Царь ответил BARCDJIN
   521 / 808
22 января в 23:31
без гомофанов Кристины нам не обойтись...они часть футбола, они часть соццера ... от шапкомономаховых до нгушанбапипиттрских
Они помалкивают, их Пеналада-нырялда, вчера только нырял и по облакам стрелял. Всей командой на него играли, а толку ноль, Аллегри уже и не рад что связались с ним...за такие деньги можно было купить нормального натурала.
Великий Царь
Великий Царь
   521 / 808
22 января в 23:26
Красавчик! Похвалил Месси, автоматически попал в заявку с Севильей!
nba05
nba05 ответил NGY
   190 / 808
22 января в 22:34
65 голов в 125 играх, 30 голов из которых забиты в товарищеских играх(рекорд за всю историю Аргентины). Ты про этот рекорд голубчик?
реально так получилось, как ты говорил, а еще все смеялись, переобувание на ходу у Боатенга
Ikarus74
Ikarus74 ответил NGY
22 января в 22:24
Когда вся команда опускается вниз в том числе и Месси и начинают свою атаку, они это и называют "игрой Месси полузащите😁" И в упор не видят, как Месси сотни раз отдает на фланг мяч преимущественно на левый, а сам бежит в штрафную замкнуть прострел условного Альбы.
И ведь никто не скажет почему это всегда проходит и почему альба принимает мяч без особых проблем, а ответ то прост -«на поле Месси», и чтобы сдержать эту машину, противоположный фланг неминуемо оголяется.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил nba05
   120 / 808
22 января в 21:26
Позорище полнейшее, фанаты Реала как в воду глядели
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       120 / 808
    22 января в 21:07
    без гомофанов Кристины нам не обойтись...они часть футбола, они часть соццера ... от шапкомономаховых до нгушанбапипиттрских
    Robbaggio
    Robbaggio ответил NGY
       323 / 808
    22 января в 21:02
    Как же ты предсказуем! Конечно, голы, пусть и в товарищеских матчах, Германии, Бразилии, Мексике или Хорватии, меркнут перед голами фарерам и андоррам)
    PS: принятое в вашей среде обращение "голубчик" пусть там и остается, я не из "ваших"
    NGY
    NGY ответил Robbaggio
       123 / 808
    22 января в 20:24
    А кто же тогда лучший бомбардир сборной Аргентины за всю историю?
    65 голов в 125 играх, 30 голов из которых забиты в товарищеских играх(рекорд за всю историю Аргентины).

    Ты про этот рекорд голубчик?
    Великий Князь
    Великий Князь
       6 / 808
    22 января в 20:03
    Барселона теперь сасуоло. Аха-ха)
    Вот и закат кабинетной эры уефалоны)))
    Apsny
    Apsny
       74 / 808
    22 января в 20:00
    Ну рядом с Королем).
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       120 / 808
    22 января в 19:51
    не поспоришь , в каждой игре это видим..
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил juvenale
       88 / 808
    22 января в 19:42
    ну ты персофан,это понятно
    Пусть будет так.Честь бы персофаном супер гранда,лучшего из лучших футболистов,мудреца,примерного семьянина,обладателя почти всех рекордов,распасовшика,скромного,универсального,красавчика,преданного родному клубу,благородного,обдадателя 11 ЗМ(5 его мячей мафия вручила Роналду,одного Модричу,гения итд итп итд итп итд итп.Горжусь,что я супер персофан Месси.Если Месси перейдет в Реал,буду болеть только за Реал,забуду Барсу.
    112910415
    112910415
       41 / 808
    22 января в 19:41
    ну да, мы в курсе
    shu
    shu
    22 января в 19:31
    Знатно лижет)
    alexfor
    alexfor ответил Так Себе Аналитик
       344 / 808
    22 января в 19:30
    Тут в новости не хватает его твита после матча Португалия-Испания, где фото Роналду и подпись капсом "THE BEST")) Только пункт в контракте виден)
    он фото рональды с дыр хеей перепутал просто, тот был "лучим"
    alexfor
    alexfor
       344 / 808
    22 января в 19:29
    нгуша такой смешной)) да, у суареса отличная стата в испании, но ты серьезно их сравниваешь или прикидываешься?) один на поле творит, создает , делает идеальные сложные передачи, забивает много голов из-за пределов штрафной, придумывая себе моменты, другой много забивает, замыкая в штрафной, выдает гп, аля португалка - накатом в штрафную или на 3 метра. ты посмотри, как он 1в1 играет, вообще ноль, там где месси спокойно придумает голевой момент. ты серьезно будешь их сравнивать?)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       3 / 808
    22 января в 19:29
    Тут в новости не хватает его твита после матча Португалия-Испания, где фото Роналду и подпись капсом "THE BEST"))

    Только пункт в контракте виден)
    alexfor
    alexfor ответил mangoх12
       344 / 808
    22 января в 19:24
    дык речь то идет не о твоем любимом замыдкалду
    самое смешное то, что эти слова относятся как раз к кукле гелевой)) а стата месси говорит о том, что он как раз играет на команду. а его голы после 2012 во многом плоды его индивидуальных действий, а не стояния в штрафной.
    alexfor
    alexfor ответил Robbaggio
       344 / 808
    22 января в 19:22
    А кто же тогда лучший бомбардир сборной Аргентины за всю историю?
    он тебе сейчас проскулит про то, что половина в товарняках, забывая, что даже в товарняке забить бразилам хет-трик в 100крат тяжелее, чем покер врачам из андорры в официалке.
    alexfor
    alexfor
       344 / 808
    22 января в 19:18
    эх, боатенг, ну зачем ты так рвешь опы истеричных персофанок гелевой португальской куклы?))
    Robbaggio
    Robbaggio ответил NGY
       323 / 808
    22 января в 19:04
    А кто же тогда лучший бомбардир сборной Аргентины за всю историю?
    Gelious
    Gelious
       298 / 808
    22 января в 18:49
    Первый пунктик контракта отработан
    mangoх12
    mangoх12 ответил FERIS
       10 / 808
    22 января в 18:43
    Когда на тебя играет вся команда,не нужно быть гением чтобы забивать много особенно всяким Леганесам с Эйбарами.
    дык речь то идет не о твоем любимом замыдкалду
    nba05
    nba05
       190 / 808
    22 января в 18:36
    Позорище полнейшее, фанаты Реала как в воду глядели
    nnb199O
    nnb199O
       302 / 808
    22 января в 18:25
    на 3 я так лизать???

    цирк б...ь.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       130 / 808
    22 января в 18:24
    Ну это он всегда говорил)
    Но думаю все это лишнее.
    Мы и без Боатенга знаем имя лучшего игрока всех времён (Месси)
    Игорь Волков
    Игорь Волков
       256 / 808
    22 января в 18:22
    О Боже....
    FERIS
    FERIS
       83 / 808
    22 января в 18:21
    Когда на тебя играет вся команда,не нужно быть гением чтобы забивать много особенно всяким Леганесам с Эйбарами.
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