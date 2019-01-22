Боатенг: «Месси - лучший игрок в любом из миров»

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.
Месси - лучший игрок в этом мире, в любом из миров. Почему вы смеетесь? Это правда. Он доказал это победами на протяжении последних десяти лет.
Для меня большая честь выступать в «Барселоне», потому что Месси - лучший футболист мира, а Луис Суарес - лучший нападающий мира. Они показывают восхитительный футбол, а играть с ними в одной команде - прекрасный подарок.
Боатенг также признался, что не станет игроком основного состава.
а может сам себя спросишь ?
аха-ах)
а может сам себя спросишь ?
аха-ах)
PS: принятое в вашей среде обращение "голубчик" пусть там и остается, я не из "ваших"
PS: принятое в вашей среде обращение "голубчик" пусть там и остается, я не из "ваших"
Ты про этот рекорд голубчик?
Ты про этот рекорд голубчик?
Вот и закат кабинетной эры уефалоны)))
Вот и закат кабинетной эры уефалоны)))
Только пункт в контракте виден)
Только пункт в контракте виден)
цирк б...ь.
цирк б...ь.
Но думаю все это лишнее.
Мы и без Боатенга знаем имя лучшего игрока всех времён (Месси)
Но думаю все это лишнее.
Мы и без Боатенга знаем имя лучшего игрока всех времён (Месси)