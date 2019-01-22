Боатенг: «Месси - лучший игрок в любом из миров»

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.

Месси - лучший игрок в этом мире, в любом из миров. Почему вы смеетесь? Это правда. Он доказал это победами на протяжении последних десяти лет.

Для меня большая честь выступать в «Барселоне», потому что Месси - лучший футболист мира, а Луис Суарес - лучший нападающий мира. Они показывают восхитительный футбол, а играть с ними в одной команде - прекрасный подарок.