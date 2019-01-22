Дугалич: «Я сам не понимаю, почему „Енисей“ отказался от меня»

Защитник «Кайрата» Раде Дугалич рассказал о причинах, почему он покинул «Енисей».

Я сам не понимаю, что произошло. Я был в отпуске за границей со своей женой, мне позвонил президент клуба и сказал, что тренер, руководство и все остальные меня больше не хотят видеть в основе команды и что я могу искать другой клуб.

Конфликты? Нет, я сам был в шоке, когда мне позвонил наш президент. В голове у меня был только «Енисей», и я думал о том, что дальше делать, чтобы помочь команде остаться в Премьер-Лиге. Я не спрашивал, чем я не устроил тренерский штаб. Тренерам не звонил, не хотел беспокоить. Никто мне ничего так и не сказал, не позвонил и не объяснил, почему так.

Я обижен на себя, потому что не знаю причину. Я никогда не спорил с тренером, выходил и играл за команду, а оказался не нужен.