Салах вернулся в соцсети через три дня после объявления об уходе

вчера, 17:18

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся в социальные сети. Это случилось спустя три дня после того, как футболист объявил об уходе из соцсетей со словами: «Решение-2019: время общаться в реальности».

Сегодня в твиттере и инстаграме Салаха была опубликована новая фотография.

Напомним, что Салах по итогам прошлого года был признан лучшим игроком года в Африке.