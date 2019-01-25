Салах вернулся в соцсети через три дня после объявления об уходе

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся в социальные сети. Это случилось спустя три дня после того, как футболист объявил об уходе из соцсетей со словами: «Решение-2019: время общаться в реальности».
Сегодня в твиттере и инстаграме Салаха была опубликована новая фотография.
Напомним, что Салах по итогам прошлого года был признан лучшим игроком года в Африке.
Да и у клуба тоже футболки лучше раскупаются, когда футболисты еще постят всякую фигню поклонникам, напоминая им о себе.
Да и у клуба тоже футболки лучше раскупаются, когда футболисты еще постят всякую фигню поклонникам, напоминая им о себе.