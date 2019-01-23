Линекер осудил Роналду за твит с фото в самолёте

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 87’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Линекер осудил Роналду за твит с фото в самолёте

23 января 2019, 03:01

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии, ныне популярный телеведущий Гари Линекер осудил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за пост в Твиттере.

Португальский футболист несколько часов назад в своём Инстаграме и Твиттере опубликовал фото самого себя в салоне частного самолёта.

«Неподходящий день для такого твита. Совсем неподходящий», — отреагировал на пост Роналду англичанин.

Напомним, 21 января нападающий «Нанта» Эмилиано Сала, подписавший контракт с «Кардиффом», вместе с пилотом возвращался в Уэльс из Франции на легкомоторном самолёте, который через час с небольшим после взлёта исчез с радаров. Поисковые операции пока не увенчались успехом. Пресс-служба «Нанта» вчера опубликовала сообщение, в котором говорится, что самолёт Салы мог разбиться в море у Нормандских островов.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
   553 / 808
23 января в 16:41
Неподходящий момент! Ой не подходящий!
Да и вообще быть живым сейчас крайне неподходящий момент! И плыть по море-океану сейчас тоже крайне не подходящий момент, ведь именно в море-океан возможно упал этот злополучный самолёт...
Но будем надеяться на чудо - самолёт не разбился, с Салой всё в порядке и всё сразу станет подходящим моментом!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ikarus74
   219 / 808
23 января в 13:18
Глупый поступок, скорее всего удалит и извинится
удалить самого себя и извиниться - это ещё унизительнее,чем дать партнёру пробить пенальти.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Шишанутый
   219 / 808
23 января в 13:16
Тупой Линекер че докоппался до Рона иди своих бей-бегунов критикуй! Рон может и не знает даже об этом случае у него щас суд идет и не когда новости всякие читать! Рон все время на самолтех летает и такие фото публикует а не только сейчас.
видать в суде вздрючили испанскую налоговую и теперь она должна всё вернуть Гламурному, судя по его счастливой физиономии.... и ещё видать Подружка должна денег,за то что в юности на лас вегасской вечеринке изнасиловала Крестьянку.
Вот оно как всё повернулось!!!!
Слайш
Слайш
   98 / 808
23 января в 13:02
тю, у него этих фоток миллион.. Чего-чего, а жестокости у Роналду никогда не было, поэтому с большей долей вероятности он банально не слышал о пропаже Салы.. Он то на играх, то в судах - уверены, что у него хватает времени читать прессу?
Artuom
Artuom
   360 / 808
23 января в 12:38
А если например человек не знает о случившемся??

Не берём вот конкретно Роналду. Допустим какой-то футболист не знает о происшествии (ну не читал новостей, занят был чем-то, заботы, семья и т.п.). И вот такой футболист делает фотку в самолёте и вылаживает в сеть. Возникает вопрос: в чём он виноват??? Или любой футболист(или даже любой спортсмен) прежде чем выложить фотку всегда обязан сначала перечитать все новости... ну а вдруг где-то с кем-то что-то случилось... ?? Ну бред же...

Происшедшее с Салой печально(возможно. ведь ничего пока не известно). Но прикручивать к этому теперь действия других людей, выискивать какое-то неуважение...
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   740 / 808
23 января в 12:32
Не обдуманно поступил Рон.
Tott_Hot
Tott_Hot
   191 / 808
23 января в 11:57
Согласен. Но этому дурачку простительно. Что взять с головы, где нет мозга?
Ikarus74
Ikarus74
23 января в 10:36
Глупый поступок, скорее всего удалит и извинится
Robbaggio
Robbaggio
   323 / 808
23 января в 10:33
Для кого-то собственная популярность важнее чужого горя (
Don trambon
Don trambon
   131 / 808
23 января в 09:22
Мда. Нужно напомнить же о себе, аля мостовой ляпнуть чушь и слинять на время.
Lewa2708
Lewa2708
   177 / 808
23 января в 05:37
1000 самолетов летает каждый час, но вот, Сала к сожалению сел не в тот
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
23 января в 05:25
Этому клоуну лишь бы ляпнуть что-нибудь, про Реал и их игроков (даже бывших)!!!
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
23 января в 04:56
    OMG
    OMG
       745 / 808
    23 января в 03:38
    Линекер профессиональный плакальщик?
    Belgie2009
    Belgie2009
    23 января в 03:32
    Щас что вообще никому и летать нельзя? Что за бред...
    Шишанутый
    Шишанутый
       40 / 808
    23 января в 03:23
    Тупой Линекер че докоппался до Рона иди своих бей-бегунов критикуй! Рон может и не знает даже об этом случае у него щас суд идет и не когда новости всякие читать! Рон все время на самолтех летает и такие фото публикует а не только сейчас.
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