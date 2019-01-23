Линекер осудил Роналду за твит с фото в самолёте

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии, ныне популярный телеведущий Гари Линекер осудил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за пост в Твиттере.
Португальский футболист несколько часов назад в своём Инстаграме и Твиттере опубликовал фото самого себя в салоне частного самолёта.
«Неподходящий день для такого твита. Совсем неподходящий», — отреагировал на пост Роналду англичанин.
😀🛫👍 pic.twitter.com/zC80kfMES8— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 января 2019 г.
Напомним, 21 января нападающий «Нанта» Эмилиано Сала, подписавший контракт с «Кардиффом», вместе с пилотом возвращался в Уэльс из Франции на легкомоторном самолёте, который через час с небольшим после взлёта исчез с радаров. Поисковые операции пока не увенчались успехом. Пресс-служба «Нанта» вчера опубликовала сообщение, в котором говорится, что самолёт Салы мог разбиться в море у Нормандских островов.
Да и вообще быть живым сейчас крайне неподходящий момент! И плыть по море-океану сейчас тоже крайне не подходящий момент, ведь именно в море-океан возможно упал этот злополучный самолёт...
Но будем надеяться на чудо - самолёт не разбился, с Салой всё в порядке и всё сразу станет подходящим моментом!
Да и вообще быть живым сейчас крайне неподходящий момент! И плыть по море-океану сейчас тоже крайне не подходящий момент, ведь именно в море-океан возможно упал этот злополучный самолёт...
Но будем надеяться на чудо - самолёт не разбился, с Салой всё в порядке и всё сразу станет подходящим моментом!
Вот оно как всё повернулось!!!!
Вот оно как всё повернулось!!!!
Не берём вот конкретно Роналду. Допустим какой-то футболист не знает о происшествии (ну не читал новостей, занят был чем-то, заботы, семья и т.п.). И вот такой футболист делает фотку в самолёте и вылаживает в сеть. Возникает вопрос: в чём он виноват??? Или любой футболист(или даже любой спортсмен) прежде чем выложить фотку всегда обязан сначала перечитать все новости... ну а вдруг где-то с кем-то что-то случилось... ?? Ну бред же...
Происшедшее с Салой печально(возможно. ведь ничего пока не известно). Но прикручивать к этому теперь действия других людей, выискивать какое-то неуважение...
Не берём вот конкретно Роналду. Допустим какой-то футболист не знает о происшествии (ну не читал новостей, занят был чем-то, заботы, семья и т.п.). И вот такой футболист делает фотку в самолёте и вылаживает в сеть. Возникает вопрос: в чём он виноват??? Или любой футболист(или даже любой спортсмен) прежде чем выложить фотку всегда обязан сначала перечитать все новости... ну а вдруг где-то с кем-то что-то случилось... ?? Ну бред же...
Происшедшее с Салой печально(возможно. ведь ничего пока не известно). Но прикручивать к этому теперь действия других людей, выискивать какое-то неуважение...