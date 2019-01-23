Линекер осудил Роналду за твит с фото в самолёте

23 января 2019, 03:01

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии, ныне популярный телеведущий Гари Линекер осудил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за пост в Твиттере.

Португальский футболист несколько часов назад в своём Инстаграме и Твиттере опубликовал фото самого себя в салоне частного самолёта.

«Неподходящий день для такого твита. Совсем неподходящий», — отреагировал на пост Роналду англичанин.

Напомним, 21 января нападающий «Нанта» Эмилиано Сала, подписавший контракт с «Кардиффом», вместе с пилотом возвращался в Уэльс из Франции на легкомоторном самолёте, который через час с небольшим после взлёта исчез с радаров. Поисковые операции пока не увенчались успехом. Пресс-служба «Нанта» вчера опубликовала сообщение, в котором говорится, что самолёт Салы мог разбиться в море у Нормандских островов.