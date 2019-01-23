Поиски Салы возобновлены сегодня утром

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, сообщила о возобновлении поиска футболиста Эмилиано Салы и членов экипажа пропавшего самолета.
Поисково-спасательная операция была накануне приостановлена в связи с наступлением темноты.
Мы возобновили поиск. Два самолета будут прочесывать район, где есть наибольшая вероятность найти какие-то следы пропавших людей.
Прибрежные зоны вокруг острова Олдерни и прилегающих скал и островов также будут осматриваться с воздуха. Как только появится какая-либо информация, мы об этом сообщим.