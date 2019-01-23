Поиски Салы возобновлены сегодня утром

23 января 2019, 10:57

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, сообщила о возобновлении поиска футболиста Эмилиано Салы и членов экипажа пропавшего самолета.

Поисково-спасательная операция была накануне приостановлена в связи с наступлением темноты.