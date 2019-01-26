Паредес прилетел в Париж

сегодня, 14:31

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес уже сегодня может стать игроком ПСЖ .

Сообщается, что 24-летний аргентинец прилетел в Париж, чтобы подписать контракт с клубом. Вчера он успешно прошел медосмотр.

Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.