Паредес прилетел в Париж

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес уже сегодня может стать игроком ПСЖ.
Сообщается, что 24-летний аргентинец прилетел в Париж, чтобы подписать контракт с клубом. Вчера он успешно прошел медосмотр.
Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.
по возможности посмотрю.
по возможности посмотрю.
Андре Силва 61′
Васкес 71′
Сарабия 78′
Промес 90′
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четверо сверху мимо проходили?
Андре Силва 61′
Васкес 71′
Сарабия 78′
Промес 90′
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четверо сверху мимо проходили?