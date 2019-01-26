«Интер» готов продать Перишича за 40 млн евро

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть клуб этой зимой. Руководство клуба готово продать игрока за 35-40 млн евро.
На позицию хорвата миланцы хотят приобрести футболиста «Далянь Ифан» Янника Карраско, который хочет вернуться в Европу.
|Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Аккрингтон Стэнли
|0:1
|Дерби Каунти
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Донкастер Роверс
|2:1
|Олдхэм
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Брайтон энд Хоув
|0:0
|Вест Бромвич
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Суонси Сити
|4:1
|Джиллингем
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Ньюкасл
|0:2
|Уотфорд
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Шрюсбери Таун
|2:2
|Вулверхэмптон
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Портсмут
|1:1
|КПР
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Манчестер Сити
|5:0
|Бернли
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Мидлсбро
|1:1
|Ньюпорт Каунти
|-
|-
|-
|20:30
|73’
|Миллуолл
|1:1
|Эвертон
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Уимблдон
|-:-
|Вест Хэм
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Севилья
|5:0
|Леванте
|-
|-
|-
|18:15
|Матч завершен
|Атлетико М
|2:0
|Хетафе
|-
|-
|-
|20:30
|78’
|Леганес
|2:2
|Эйбар
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Валенсия
|-:-
|Вильярреал
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Сассуоло
|3:0
|Кальяри
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Сампдория
|4:0
|Удинезе
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Милан
|-:-
|Наполи
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Вольфсбург
|0:3
|Байер
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Майнц
|2:1
|Нюрнберг
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Фрайбург
|2:4
|Хоффенхайм
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Боруссия М
|2:0
|Аугсбург
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Боруссия Д
|5:1
|Ганновер-96
|-
|-
|-
|20:30
|73’
|Вердер
|2:2
|Айнтрахт Ф
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|22:00
|5’
|Страсбур
|0:0
|Бордо
|-
|-
|-
|22:00
|4’
|Ницца
|0:0
|Ним
|-
|-
|-
|22:00
|4’
|Генгам
|0:0
|Реймс
|-
|-
|-
|22:00
|Идет первый тайм, 4’
|Дижон
|0:0
|Монако
|-
|-
|-
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|09:35
|Матч завершен
|Веллингтон Ф
|1:0
|Мельбурн Сити
|-
|-
|-
|11:50
|Матч завершен
|Мельбурн Виктори
|2:1
|Сидней
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Кукес
|0:0
|Лачи
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Нортгемптон Таун
|1:1
|Моркамб
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Суиндон Таун
|0:1
|Кроули Таун
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Стивенидж Боро
|0:2
|Форест Грин
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Порт Вейл
|0:1
|Карлайл Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Мэнсфилд Таун
|3:0
|Транмер
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Гримсби
|1:0
|МК Донс
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Эксетер Сити
|1:0
|Кэмбридж Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Крю Александра
|2:1
|Колчестер Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Челтенхэм
|3:2
|Маклсфилд Таун
|-
|-
|-
|20:30
|70’
|Бери
|2:3
|Линкольн Сити
|-
|-
|-
|Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Саутенд Юнайтед
|0:1
|Лутон Таун
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Питерборо
|0:0
|Чарльтон
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Флитвуд
|0:1
|Сканторп Юн
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Ковентри Сити
|0:2
|Блэкпул
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Бёртон Альбион
|1:1
|Брэдфорд Сити
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Барнсли
|2:1
|Рочдейл
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Уикомб Уондерерс
|1:0
|Плимут Аргайл
|-
|-
|-
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Норвич Сити
|2:2
|Шеффилд Юн
|-
|-
|-
|18:00
|Матч перенесен
|Мидлсбро
|-:-
|Бристоль Сити
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Блэкберн
|3:0
|Халл Сити
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Астон Вилла
|2:1
|Ипсвич Таун
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Сток Сити
|0:2
|Престон
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Ротерхэм
|1:2
|Лидс
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Ноттингем Форест
|3:1
|Уиган
|-
|-
|-
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Годой-Крус
|0:2
|Ланус
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Банфилд
|1:1
|Сан-Мартин С-Х
|-
|-
|-
|03:10
|Матч завершен
|Дефенса
|1:0
|Сан-Лоренсо
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Тигре
|-:-
|Сан-Мартин Тукуман
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Уракан
|-:-
|Росарио Сентраль
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тристан Суарес
|-:-
|Атлетико Атланта
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Док Суд
|-:-
|Итусаинго
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Мидленд
|-:-
|ЛН Алем
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Лаферрере
|-:-
|Викториано Ар
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Арменио
|-:-
|Берасатеги
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Генерал Ламадрид
|-:-
|Эль Порвенир
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Шарлеруа
|2:2
|Ваасланд-Беверен
|-
|-
|-
|22:00
|1’
|Локерен
|0:0
|Зюлте-Варегем
|-
|-
|-
|22:00
|3’
|Серкль Брюгге
|0:0
|Сент-Трюйден
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Генк
|-:-
|Мускрон
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тупинамбас
|-:-
|Боа
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Депортиво Гуайра
|2:3
|Монагас
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|ЛАЛА
|-:-
|Минерос Гайана
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Португеса
|-:-
|Депортиво А
|-
|-
|-
|Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Кайзерслаутерн
|2:0
|Сонненхоф Грос
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Карл Цейсс
|0:0
|Пройcсен Мюнстер
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Фортуна К
|0:1
|Халлешер
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Энерги
|2:3
|Вехен
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Оснабрюк
|1:0
|Меппен
|-
|-
|-
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|04:15
|Матч завершен
|Прогресо
|1:4
|Платенсе
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|18:15
|Матч завершен
|ПАС
|1:0
|Аполлон См
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Панетоликос
|0:0
|Ксанти
|-
|-
|-
|20:30
|74’
|Паниониос
|0:1
|АЕК
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Хапоэль ТА
|3:2
|Бней-Иегуда
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Хапоэль Хф
|1:1
|Хапоэль Ир
|-
|-
|-
|19:15
|Матч завершен
|Хапоэль
|3:1
|Хапоэль БШ
|-
|-
|-
|21:30
|29’
|Бейтар
|1:0
|Ашдод
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Альмерия
|0:1
|Осасуна
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Луго
|3:2
|Райо Мах
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Эльче
|1:1
|Нумансия
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Тенерифе
|-:-
|Малага
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Кадис
|-:-
|Мальорка
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Асколи Пиккио
|0:3
|Перуджа
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Кремонезе
|2:0
|Палермо
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Читтаделла
|3:1
|Карпи
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Салернитана
|1:2
|Лечче
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Анагенниси Деринейя
|1:0
|АЕ Закакиу
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|Омония ФК Арадиппу
|0:1
|Этникос
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|Кармиотисса
|2:1
|Акритас Члоракас
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|Олимпиакос Н
|5:0
|ПАЕЕК
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|АСИЛ Лиси
|1:1
|Айя-Напа
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Неа Саламина
|1:0
|Эрмис
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Аполлон
|2:0
|Докса
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Пафос
|1:0
|Омония
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|03:45
|Матч завершен
|Патриотас Бояка
|2:1
|Метелин
|-
|-
|-
|22:00
|4’
|ЛаЭквидад
|0:0
|Атлет.Уила
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Спартак Суб
|-:-
|Ньиредьхаза
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Нью-Йорк Ред Б
|-:-
|Эльфсборг
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Висла
|-:-
|Оптик
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Рад
|-:-
|Бежанийя
|-
|-
|-
|03:00
|Матч отменен
|Висла
|-:-
|Сталь Мелец
|-
|-
|-
|11:00
|Матч завершен
|Шахтер Дн
|3:1
|Карабах
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|ГАЙС
|0:1
|Хальмстад
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Спарта
|3:2
|Динамо К
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Сандеция
|0:1
|Татран Прешов
|-
|-
|-
|14:45
|Матч завершен
|ХИК
|3:1
|Хаммарбю
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Крылья Советов
|1:0
|Рига
|-
|-
|-
|15:00
|Матч отменен
|Висмут Гера
|-:-
|Локомотив
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Хэкен
|0:2
|Сарпсборг 08
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Варнамо
|0:1
|Треллеборг ФФ
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Дагерфорс
|3:1
|Форвард
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Янг Бойз
|4:2
|Виль
|-
|-
|-
|15:00
|Матч отменен
|Шленск
|-:-
|Похан Стилерс
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Этыр
|-:-
|Висла
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|АФК
|5:0
|Сирианска
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Вестерос СК
|2:0
|Далкурд
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Хельсингборг
|1:1
|Хелсингор
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Залаэгерсег
|2:1
|Карвина
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Радник Сур
|-:-
|Ботев Пл
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Теплице
|2:0
|Гурник З
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Колдинг
|3:1
|Вейче Фленсбург
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Санкт-Пёльтен
|2:1
|Рид
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Базель
|2:2
|Унион
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Согндаль
|-:-
|Флоро
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Хартберг
|1:2
|Лафниц
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Санкт-Галлен
|4:2
|Рейндорф
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Люцерн
|3:1
|Чиассо
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Александрия
|0:2
|Ботев Пл
|-
|-
|-
|17:00
|Матч отменен
|Заглембе
|-:-
|Хорсенс
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Лугано
|-:-
|Ваккер
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|АИК
|1:1
|Сундсвалль
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ягеллония
|-:-
|Слован Л
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Раднички Ниш
|0:2
|Подбрезова
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Десна
|1:0
|Приштина
|-
|-
|-
|18:00
|Матч отменен
|Спарта
|-:-
|Далянь Ифан
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Лозанна-Спорт
|-:-
|Янг Бойз
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Лиферинг
|0:0
|Вольфсберг
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Пяст
|1:1
|Богемианс 1905
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Гетеборг
|2:1
|Одд
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Краковия
|3:3
|Ахмат
|-
|-
|-
|19:15
|Матч перенесен
|Лех П
|-:-
|ДАК 1904
|-
|-
|-
|19:30
|Матч завершен
|Лех П
|1:2
|Штурм
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Веракрус
|0:1
|Пуэбла
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Атлас
|3:1
|Лобос БУАП
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:30
|75’
|Хераклес
|0:2
|Зволле
|-
|-
|-
|21:45
|19’
|ПСВ
|1:0
|Гронинген
|-
|-
|-
|21:45
|19’
|Экселсиор
|0:0
|Де Графсхап
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Венло
|-:-
|Эммен
|-
|-
|-
|Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Порту
|-:-
|Спортинг
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Кайсериспор
|1:1
|Бурсаспор
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Гёзтепе
|0:1
|Галатасарай
|-
|-
|-
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Рутин Таун
|1:1
|Флинт Таун Юнайтед
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Пенринкоч
|1:2
|Денбиг Таун
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Портмадог
|3:3
|Бакли Таун
|-
|-
|-
|17:30
|Матч перенесен
|Бангор Сити
|-:-
|Эйрбас
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Престатин Таун
|2:0
|Холихед Хотспур
|-
|-
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|Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Орлеан
|1:0
|Ньор
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|-
|17:00
|Матч завершен
|Брест
|1:0
|Сошо
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|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Данди
|0:1
|Мазервелл
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|18:00
|Матч завершен
|Селтик
|3:0
|Гамильтон
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть клуб этой зимой. Руководство клуба готово продать игрока за 35-40 млн евро.
На позицию хорвата миланцы хотят приобрести футболиста «Далянь Ифан» Янника Карраско, который хочет вернуться в Европу.
Мало что ли нормальных игроков вроде Пепе, Сарра или Гедеша.
Мало что ли нормальных игроков вроде Пепе, Сарра или Гедеша.
Сейчас была серия матчей с аутсайдерами, которым все по 3-4 мяча закидывают, и "Интер" за 6 матчей забил 4 гола.
Лучано про$76 все, что мог, однако китайцы готовы еще и команду ради него распродать.
Я думаю, фаны "Юве" должны быть в полном восторге от таких хозяев "Интера".
Сейчас была серия матчей с аутсайдерами, которым все по 3-4 мяча закидывают, и "Интер" за 6 матчей забил 4 гола.
Лучано про$76 все, что мог, однако китайцы готовы еще и команду ради него распродать.
Я думаю, фаны "Юве" должны быть в полном восторге от таких хозяев "Интера".