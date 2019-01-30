Отец Нойштедтера: «Сейчас у Ромы заканчивается контракт»

Отец защитника сборной России Романа Нойштедтера прокомментировал информацию о том, что руководство «Фенербахче» не планирует продлевать контракт с футболистом.

Я всегда переживаю за сына. Можно представить, какая у него сейчас ситуация в команде. Болельщики и пресса недовольны результатом. Особенно когда идёт сравнение с прошлым сезоном, в котором команда играла в финале Кубка и заняла второе место, а сейчас ползёт где-то сзади.



Сейчас у Ромы заканчивается контракт. Он мне сказал: «Папа, пока что ничего не известно. Важно делать то, что происходит сейчас». Я с ним согласен в этом вопросе. А как сложится дальше, будет решать он сам и его агент. Я знаю, что у него были предложения из России, но насколько они были конкретными, сказать не могу. Я в такие дела не лезу. Для меня главное, чтобы мой сын был здоровым.