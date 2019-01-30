Уткин: «Ракицкий пришел в „Зенит“, а ушел из „Шахтера“ и сборной Украины»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на... На сколько там лет контракт?

Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в «Зенит», а ушел из «Шахтера», ну, и еще из сборной.

Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры... Но Ярослав человек широких взглядов, когда я работал на Украине на Евро-12, мне показывали сюжет, снятый у него дома - там был золотой унитаз. Барокко; ему понравится в Петербурге.

А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в Зените продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно.