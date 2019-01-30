Дюпин: «За каждый сыгранный матч с „Анжи“ требуют деньги»

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал тот факт, что в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» из-за неуплаты долгов начали снимать газон.

Игрокам никто не объявлял, что на нашей арене снимают газон. У клуба тяжёлое положение, и за каждый сыгранный матч с клуба требуют деньги. Надеюсь, что руководство решит данный вопрос и мы доиграем чемпионат.



Грозный или Краснодар? Меня спрашивать, конечно, никто не будет, но хотелось бы завершить сезон в Краснодаре. Климат, качество полей, да и сам город отличный. Тем более что для меня стадион «Кубани» является родным.