Агент Бобена и Майера: «У нас нет конфликта с „Ростовом“»

Агент Матии Бобена и Жана Майера рассказал о будущем футболистов в «Ростове».

Недавно стало известно, что оба футболиста могут покинуть «Ростов» из-за конфликта с руководством.

Бобен сейчас полностью сконцентрирован на выступлении на «Ливорно» до конца лета. Дальше посмотрим, как будут складываться дела.

Что касается Жана Майера, он хочет получать регулярную игровую практику. Мы ищем варианты решения этого вопроса, чтобы он мог чаще показывать, на что способен. Возможно, это будет аренда или полноценный трансфер. Не исключаем и того, что Майер останется в «Ростове», ведь у него действующий контракт с клубом.

У нас нет конфликта с руководством «Ростова». У нас хорошие и прогрессивные переговоры.