Дюков обсудит в Тюмени развитие футбола в УрФО

Впресс-службе губернатора Тюменской области сообщили, что кандидат на пост президента РФС Александр Дюков в рамках рабочей поездки в Тюмень 31 января обсудит с главами региональных федераций развитие футбола в Уральском федеральном округе (УрФО).
В четверг состоится встреча кандидата на пост президента РФС, генерального директора компании «Газпром нефть» Александра Дюкова с главами региональных футбольных федераций Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири. На встрече в Тюмени стороны обсудят программу кандидата, а также перспективы развития футбола на Урале.