Дюков обсудит в Тюмени развитие футбола в УрФО

сегодня, 13:04

Впресс-службе губернатора Тюменской области сообщили, что кандидат на пост президента РФС Александр Дюков в рамках рабочей поездки в Тюмень 31 января обсудит с главами региональных федераций развитие футбола в Уральском федеральном округе (УрФО).