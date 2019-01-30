Газон на стадионе «Анжи» начали снимать из-за долгов

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске начали снимать газон из-за долгов.

Финансовая ситуация в клубе с каждым днем ухудшается, сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся. Моя задача - готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться. Помимо своих профессиональных обязанностей, у меня есть этическо-моральные обязательства перед руководством, которое доверило мне клуб Премьер-Лиги. Конечно, они рисковали, когда меня назначали, и самое легкое, что я могу сейчас сделать, это развернуться и уйти.