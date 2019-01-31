Сульшер: «МЮ - идеальный клуб для Марсьяля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта нападающего Антони Марсьяля.

Антони - один из одаренных игроков, с которым любой тренер хотел бы поработать. Несмотря на его возраст, он обладает хорошими футбольными знаниями, а в сочетании с его исключительным талантом, это все делает из него игрока, у которого будет прекрасное будущее.