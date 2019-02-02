Тухель: «Паредес пока готов отыграть 30-45 минут матча»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал оценку физической готовности новичка команды Леандро Паредесу.

Паредес пока готов отыграть 30-45 минут матча. В России сейчас перерыв, поэтому Паредесу нужно набирать форму. На полный матч он пока не готов.