Тухель: «Паредес пока готов отыграть 30-45 минут матча»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал оценку физической готовности новичка команды Леандро Паредесу.
Паредес пока готов отыграть 30-45 минут матча. В России сейчас перерыв, поэтому Паредесу нужно набирать форму. На полный матч он пока не готов.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Тоттенхэм
|1:0
|Ньюкасл
|18:00
|28’
|Бернли
|0:0
|Саутгемптон
|18:00
|27’
|Брайтон энд Хоув
|0:0
|Уотфорд
|18:00
|28’
|Эвертон
|0:1
|Вулверхэмптон
|-
|-
|-
|18:00
|27’
|Кристал Пэлас
|1:0
|Фулхэм
|-
|-
|-
|18:00
|Идет первый тайм, 28’
|Челси
|1:0
|Хаддерсфилд
|20:30
|сегодня
|Кардифф
|-:-
|Борнмут
|Испания. Примера 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Леванте
|0:0
|Хетафе
|18:15
|13’
|Реал Сосьедад
|0:0
|Атлетик Б
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Барселона
|-:-
|Валенсия
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Сельта
|-:-
|Севилья
|Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|70’
|Эмполи
|2:2
|Кьево
|20:00
|сегодня
|Наполи
|-:-
|Сампдория
|22:30
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|Парма
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Закончился первый тайм
|Герта
|0:0
|Вольфсбург
|17:30
|Закончился первый тайм
|Айнтрахт Ф
|1:1
|Боруссия Д
|17:30
|Закончился первый тайм
|Байер
|0:1
|Бавария
|17:30
|Закончился первый тайм
|Хоффенхайм
|1:0
|Фортуна
|17:30
|Закончился первый тайм
|Нюрнберг
|0:0
|Вердер
|20:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Боруссия М
|Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Тулуза
|22:00
|сегодня
|Анже
|-:-
|Дижон
|22:00
|сегодня
|Ренн
|-:-
|Амьен
|23:00
|сегодня
|Реймс
|-:-
|Марсель
|Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала
|1
|X
|2
|17:00
|71’
|Энтент
|0:0
|Нант
|-
|-
|-
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|09:35
|Матч завершен
|Сентрал Кост М
|2:3
|Мельбурн Виктори
|11:50
|Матч завершен
|Аделаида Юн
|4:3
|Брисбен Роар
|14:00
|Матч завершен
|Перт Глори
|3:0
|Веллингтон Ф
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Зира
|0:2
|Сабах
|18:00
|28’
|Кешля
|0:1
|Сабаил
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кораби Пешкопия
|-:-
|Велечику Коплик
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ежени Шиак
|-:-
|Влажния
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Шенколли
|-:-
|Беселижа
|16:00
|сегодня
|Вора
|-:-
|Динамо Тр
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Эльбасани
|-:-
|Беса
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Бюлис
|-:-
|Люшня
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Турбина Церрик
|-:-
|Томори Берат
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Аполония Фьер
|-:-
|Поградеси
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Кастриоти
|2:1
|Скендербеу
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Фламуртари
|-:-
|Кукес
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|18:00
|Матч перенесен
|Олдхэм
|-:-
|Моркамб
|18:00
|28’
|Ноттс Каунти
|1:0
|Линкольн Сити
|-
|-
|-
|18:00
|27’
|Нортгемптон Таун
|0:1
|Колчестер Юнайтед
|18:00
|24’
|Мэнсфилд Таун
|1:0
|Маклсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|29’
|Гримсби
|1:0
|Ньюпорт Каунти
|18:00
|26’
|Эксетер Сити
|2:0
|МК Донс
|-
|-
|-
|18:00
|Матч перенесен
|Суиндон Таун
|-:-
|Форест Грин
|18:00
|сегодня
|Крю Александра
|-:-
|Карлайл Юнайтед
|18:00
|27’
|Стивенидж Боро
|0:0
|Йовил
|18:00
|Матч перенесен
|Челтенхэм
|-:-
|Кэмбридж Юнайтед
|18:00
|Матч перенесен
|Порт Вейл
|-:-
|Транмер
|18:00
|27’
|Бери
|0:0
|Кроули Таун
|Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|18:00
|27’
|Бёртон Альбион
|0:0
|Оксфорд Юнайтед
|18:00
|26’
|Уикомб Уондерерс
|0:0
|Брэдфорд Сити
|18:00
|25’
|Барнсли
|1:0
|Сканторп Юн
|18:00
|26’
|Уолсолл
|0:1
|Рочдейл
|18:00
|Матч перенесен
|Аккрингтон Стэнли
|-:-
|Блэкпул
|18:00
|27’
|Сандерленд
|0:0
|Уимблдон
|18:00
|26’
|Саутенд Юнайтед
|0:1
|Бристоль Роверс
|18:00
|25’
|Шрюсбери Таун
|0:0
|Лутон Таун
|18:00
|26’
|Портсмут
|0:0
|Донкастер Роверс
|18:00
|27’
|Питерборо
|0:0
|Плимут Аргайл
|18:00
|27’
|Флитвуд
|0:0
|Чарльтон
|18:00
|27’
|Ковентри Сити
|0:0
|Джиллингем
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур
|1
|X
|2
|18:00
|27’
|Халл Сити
|0:0
|Сток Сити
|18:00
|26’
|Бристоль Сити
|0:0
|Суонси Сити
|18:00
|26’
|Брентфорд
|1:2
|Блэкберн
|18:00
|26’
|Бирмингем Сити
|1:0
|Ноттингем Форест
|18:00
|25’
|Уиган
|1:0
|КПР
|18:00
|27’
|Вест Бромвич
|0:1
|Мидлсбро
|18:00
|28’
|Шеффилд Юн
|0:0
|Болтон
|18:00
|28’
|Рединг
|0:0
|Астон Вилла
|18:00
|24’
|Миллуолл
|0:0
|Ротерхэм
|18:00
|28’
|Ипсвич Таун
|0:0
|Шеффилд Уэнсдей
|20:30
|сегодня
|Лидс
|-:-
|Норвич Сити
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Химнасия
|3:1
|Тигре
|03:10
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:2
|Дефенса
|03:10
|Матч завершен
|Тальерес Кордоба
|3:1
|Банфилд
|23:10
|сегодня
|Сан-Лоренсо
|-:-
|Индепендьенте
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|03:05
|Матч завершен
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|Дефенсорес Унидос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сан Мигель
|-:-
|Атлетико Атланта
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Олл Бойз
|-:-
|Атлетико Феникс
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сан-Тельмо
|-:-
|Сакачиспас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Уркиса
|-:-
|Уркуиза
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Фландриа
|-:-
|Колехиалес
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Акассусо
|-:-
|Комуникасьонес
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Лос Андес
|2:2
|Химнасия Мендоса
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Атлетико Раф
|0:1
|Вилла Далмине
|-
|-
|-
|04:00
|Матч перенесен
|Централ Кордоба
|-:-
|Платенсе
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Нуэва Чикаго
|-:-
|Дефенсорез де Бельграно
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Морон
|-:-
|Чакарита Хун
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Браун де Адроге
|-:-
|Сантамарина
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Ферро Каррил Оэсте
|-:-
|Химнасия Жужуй
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Антверпен
|22:00
|сегодня
|Зюлте-Варегем
|-:-
|Серкль Брюгге
|22:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Локерен
|22:30
|сегодня
|Ваасланд-Беверен
|-:-
|Генк
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Тупи
|-:-
|Кальденсе
|-
|-
|-
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|МТК
|1:2
|Пакш
|19:00
|сегодня
|Холодаш
|-:-
|Кишварда
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Дьошдьер
|-:-
|МЖСЕ
|19:00
|сегодня
|Дебрецен
|-:-
|Уйпешт
|19:00
|сегодня
|Види
|-:-
|Пушкаш
|21:30
|сегодня
|Ференцварош
|-:-
|Гонвед
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Каракас
|3:0
|Самора
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Депортиво А
|-:-
|ЛАЛА
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Атлетико В
|-:-
|Португеса
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Падерборн
|6:0
|Гройтер Фюрт
|15:00
|Матч завершен
|Хайденхайм
|1:0
|Динамо Др
|15:00
|Матч завершен
|Арминия
|2:0
|Гамбург
|Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Карлсруэ
|3:1
|Фортуна К
|16:00
|Матч завершен
|Халлешер
|0:0
|Карл Цейсс
|16:00
|Матч завершен
|Сонненхоф Грос
|0:1
|ШФ Лотте
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Мюнхен 1860
|1:2
|Оснабрюк
|16:00
|Матч завершен
|Меппен
|3:2
|Юрдинген
|16:00
|Матч завершен
|Вюрцбургер Кикерс
|2:1
|Аален
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|04:15
|Матч завершен
|Прогресо
|2:0
|Вида
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Ламия
|-:-
|Панетоликос
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Олимпиакос
|-:-
|Паниониос
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|69’
|Ашдод
|1:2
|Хапоэль Хад
|17:00
|72’
|Маккаби
|1:1
|Хапоэль
|19:30
|сегодня
|Хапоэль БШ
|-:-
|Маккаби Нт
|21:45
|сегодня
|Бней-Иегуда
|-:-
|Бейтар
|Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|18:00
|28’
|Нумансия
|1:0
|Луго
|20:00
|сегодня
|Кордоба
|-:-
|Альбасете
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Райо Мах
|-:-
|Химнастик
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Депортиво
|-:-
|Тенерифе
|Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|67’
|Падова
|0:0
|Салернитана
|17:00
|68’
|Карпи
|1:1
|Верона
|-
|-
|-
|17:00
|67’
|Козенца
|2:0
|Читтаделла
|20:00
|сегодня
|Специа
|-:-
|Кремонезе
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Онисилос
|-:-
|АСИЛ Лиси
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|АЕ Закакиу
|-:-
|Арис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|МЕАП Нису
|-:-
|Отеллос
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Айя-Напа
|-:-
|Олимпиакос Н
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|ПАЕЕК
|-:-
|Кармиотисса
|16:00
|сегодня
|Акритас Члоракас
|-:-
|Той Лакатамиас
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|18:00
|28’
|АПОЭЛ
|1:1
|Пафос
|20:00
|сегодня
|Анортосис
|-:-
|Аполлон
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|23:15
|сегодня
|Унион Магдалена
|-:-
|ЛаЭквидад
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Форталеса
|-:-
|Депортиво
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Леонес ФК
|-:-
|Валледупар
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Краковия
|-:-
|Ружомберок
|-
|-
|-
|11:00
|Матч завершен
|Торпедо-БелАЗ
|4:1
|Неман
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Минск
|0:1
|Торпедо Мн
|13:00
|Матч завершен
|Высочина
|0:4
|Брно
|-
|-
|-
|13:30
|Матч завершен
|Ислочь
|4:0
|Даугава (Даугавпилс)
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Эльче
|0:2
|Зенит
|14:00
|Матч отменен
|Словацко
|-:-
|Сёнан Беллмаре
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Славия Мз
|1:0
|Слуцк
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Гомель
|1:0
|Белшина
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Нецеча
|2:1
|Сьярка Тар
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Висла Пл
|2:0
|Видзев
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Вождовац
|1:1
|Сённерйюск
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Висла
|1:0
|Жилина
|15:00
|Матч завершен
|Луч Мн
|2:1
|Паневежис
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Авангард Кур
|0:2
|Словацко
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Левски
|1:2
|Урал
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Высочина
|0:4
|ЗнД
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Варнамо
|1:2
|Кальмар
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Дагерфорс
|0:0
|Сандвикен
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Фремад Амагер
|0:0
|Хелсингор
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Корона
|0:2
|Пуща Неп
|15:30
|Матч завершен
|Витебск
|1:1
|Пролетер Нови Сад
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|Брондбю
|3:1
|Погонь
|15:30
|Матч завершен
|Ворскла
|0:0
|Радник Сур
|-
|-
|-
|15:30
|Матч завершен
|Виборг
|3:2
|Вендсиссел
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Ольборг
|5:3
|Вейле
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Тромсе
|3:2
|Слован Бр
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ауэрбах
|-:-
|Хеми Лейпциг
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Варберг
|5:0
|Тваакерс
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Стабек
|-:-
|Лиллестрем
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Дукла П
|2:1
|Богемианс 1905
|16:00
|Матч завершен
|Мидтьюлланд
|2:2
|Шанхай СИПГ
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Заря
|-:-
|Пяст
|16:30
|Матч завершен
|Фастав
|0:0
|Рубин
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Напредак
|-:-
|Карпаты
|-
|-
|-
|17:00
|82’
|Ботев Пл
|0:0
|Крылья Советов
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Александрия
|-:-
|Вардар
|-
|-
|-
|17:00
|71’
|Сундсвалль
|0:1
|Интер Т
|-
|-
|-
|17:00
|45’
|Млада Болеслав
|0:0
|Бенатки над Жизеру
|-
|-
|-
|17:00
|74’
|Оденсе
|2:2
|Хельсингборг
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Спартак Суб
|-:-
|Карпаты
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лудогорец
|-:-
|Црвена Звезда
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Вентспилс
|-:-
|ЛАСК
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Рад
|-:-
|Эсбьерг
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Колорадо Рэпидс
|-:-
|Цинциннати
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Орландо Сити
|-:-
|Нью-Йорк Ред Б
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Сарпсборг 08
|-:-
|ЦСКА
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|23:30
|сегодня
|США
|-:-
|Коста-Рика
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Монаркас
|1:2
|Атлас
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Пуэбла
|1:4
|Некакса
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Витесс
|-:-
|Херенвен
|21:45
|сегодня
|Аякс
|-:-
|Венло
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Виллем II
|-:-
|Гронинген
|22:45
|сегодня
|АЗ
|-:-
|Эммен
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:45
|Матч завершен
|Соль де Америка
|3:0
|Хенерал Диас
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Гуарани Асун
|3:1
|Либертад
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Шавеш
|-:-
|Маритиму
|21:00
|сегодня
|Боавишта
|-:-
|Фейренсе
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Авеш
|-:-
|Брага
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Дунэря Кэлэраши
|1:1
|ФКСБ
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Клуж
|-:-
|Херманштадт
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Малатияспор
|1:1
|Кайсериспор
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Касымпаша
|1:3
|Сивасспор
|16:00
|Матч завершен
|Трабзонспор
|1:0
|Анкарагюджю
|19:00
|сегодня
|Аланьяспор
|-:-
|Галатасарай
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Рутин Таун
|-:-
|Престатин Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Холихед Хотспур
|-:-
|Пенринкоч
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Флинт Таун Юнайтед
|-:-
|Лланрхэдр
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Бангор Сити
|-:-
|Гресфорд Атлетик
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Бакли Таун
|-:-
|Гилсфилд
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Эйрбас
|-:-
|Портмадог
|-
|-
|-
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Закончился первый тайм
|Ньютаун
|1:0
|Коннас Куэй
|-
|-
|-
|17:30
|Закончился первый тайм
|Нэви Сефн-Друидс
|0:0
|Лланелли
|-
|-
|-
|17:30
|Закончился первый тайм
|Кармартен Таун
|0:0
|Кардифф МЮ
|-
|-
|-
|17:30
|Закончился первый тайм
|Кайрнарфон Таун
|0:0
|Барри Таун
|-
|-
|-
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:00
|70’
|Динамо Зб
|7:1
|Рудеш
|19:30
|сегодня
|Истра 1961
|-:-
|Славен Бп
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Янг Бойз
|-:-
|Ксамакс
|-
|-
|-
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал оценку физической готовности новичка команды Леандро Паредесу.
Паредес пока готов отыграть 30-45 минут матча. В России сейчас перерыв, поэтому Паредесу нужно набирать форму. На полный матч он пока не готов.