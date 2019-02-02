Бенитес: «Надеемся, что мы будем счастливы трансфером Альмирона»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал трансфер нападающего Мигеля Альмирона в стан «сорок». Сумма сделки составила 21 млн фунтов.

Трансфер Альмирона означает, что мы поняли, что нам нужно усиление на позиции форварда.

Очевидно, что форварды стоят дороже. Однако главное сейчас для меня - это забыть о деньгах. Довольны ли мы этим трансфером? Надеемся, что мы будем счастливы.

У него есть потенциал, темп, скорость работы, способность помогать команде, а также возможность делать то, что мы раньше не могли.