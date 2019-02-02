Президент «Аталанты»: «Гасперини - гений, мастер»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что готов предложить главному тренеру команды Джан Пьеро Гасперини пожизненный контракт. Напомним, что недавно «Аталанта» сенсационно переиграла «Ювентус» в Кубке Италии.

Никто не сможет меня уговорить отдать Гасперини, потому что я хочу, чтобы он остался здесь навсегда.

«Аталанта» переживает свои лучшие времена, клуб бьет рекорды. Менталитет изменился, команда может победить кого угодного.

Гасперини обладает особенным мышлением и видением футбола, его взгляд отличается от всех остальных. Он гений, мастер.