Муриэль: «Эта „Фиорентина“ может себе позволить мечтать о чем угодно»

Нападающий «Фиорентины» Луис Муриэль считает, что его команда может бороться за попадание в Лигу чемпионов. В данный момент «фиалки» занимают девятую позицию в таблице Серии А, в активе у команды 30 набранных очков.

Я нашел сильную команду, состоящую из отличных ребят. Здесь можно почувствовать особую сплоченность из-за трагедии, которая произошла с Давиде Астори (игрок в прошлом году умер во сне - прим.).

Недавние результаты команды заставили всех понять, что у нас есть возможности.

Эта «Фиорентина» может себе позволить мечтать о чем угодно. В конце концов, мы отстаем всего на пять очков от четвертого места.