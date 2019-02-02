Гюндоган: «В чемпионской гонке важность обретает надежная оборона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, за счет чего его команда может стать чемпионом Англии

Поражения в декабре открыли нам глаза на некоторые вещи. Мы больше не действовали достаточно эффективно, а голы порой пропускали слишком просто.

После этих игр мы поняли, что нужно работать над собой, особенно в обороне, потому что впереди у нас и так всё прекрасно. Мы знаем, что голы забить всегда сможем. Но в чемпионской гонке критическую важность обретает надежная оборона.