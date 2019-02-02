Азар: «„Челси“ провел один из лучших матчей в сезоне»

Полузащитник «Челси» Эден Азар, забивший два гола «Хаддерсфилду» в матче 25-го тура АПЛ (5:0), поделился впечатлениями от матча.

Я всегда говорил, что после поражения мы должны выиграть следующую игру. Сегодня нам это удалось. Мы провели одну из лучших игр в сезоне и забили пять голов. Думаю, Сарри счастлив, он хотел увидеть от нас реакцию на поражение - и увидел.

Игуаин - новый игрок, но он понимает, чего хочет тренер. Он отличный нападающий и может забить много голов. Чемпионат Англии отличается от итальянского и испанского, но у Гонсало есть эта способность.