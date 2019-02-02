Экс-капитан МЮ: «Эррера - трудяга, он работает на команду»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Андере Эррере.

Я бы точно держался Эрреры. Не думаю, что возвращение Андера в команду - это случайность. Все говорят о Марсьяле, Рэшфорде и Погба, но Эррера, на мой взгляд, играл очень хорошо с момента, когда пришел в команду.

На мой взгляд, максимальную пользу из него можно извлечь, если выпускать на поле регулярно. Андер - трудяга, работает на команду. Он прекрасно знает позицию центрального полузащитника, прикрывает линию обороны и редко теряет мяч.