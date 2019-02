Матч «Эвертона» и «Вулверхэмптона» прервала черная кошка

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился впечатлениями от победы своей команды над «Эвертоном» (3:1) в выездном матче 25-го тура АПЛ .

Эшпириту Санту также прокомментировал появление на поле черной кошки, которая на две минуты прервала поединок.

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other! 😆🐈



We all know a cat lover who will love this 😊 pic.twitter.com/r9uD3F3qQf