«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Менди, Грэй, Мэддисон, Барнс, Варди.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Санчес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее главный тренер «Лестера» Клод Пюэль заявил, что рассчитывает заработать очки в предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед».
Называть МЮ мешком - это как покойного Стива Джобса мажором называть, ты же понимаешь насколько это глупо? Хотя вряд ли понимаешь...
Называть МЮ мешком - это как покойного Стива Джобса мажором называть, ты же понимаешь насколько это глупо? Хотя вряд ли понимаешь...
Вперёд Лисы!
Вперёд Лисы!