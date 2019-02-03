«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 13’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 65’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 48’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 32’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 4’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 76’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 33’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

вчера, 16:10
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Менди, Грэй, Мэддисон, Барнс, Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Санчес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее главный тренер «Лестера» Клод Пюэль заявил, что рассчитывает заработать очки в предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Red_team
   84 / 815
вчера в 19:06
Слишком много букафф, не лень было писать,мне лень читать
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил ILOVEMU
   84 / 815
вчера в 19:05
Всегда я выигрывал в спорах с теми кто не может ответить достойно,кто не имеет чести и переходит на личности,на оскорбления, ты будешь наказан в соответствии с правилами сайта
Jum13
Jum13
   13 / 815
вчера в 18:08
МЮ! Я не верю в "чудо Оле" - но так хочется опять увидеть МЮ в финалах ЛЧ
Санчо Панса
Санчо Панса
   131 / 815
вчера в 17:33
Вперед, манкунианцы! Только вперед и только победа)
Red_team
Red_team ответил Шанхай Шеньхуа
   262 / 815
вчера в 17:18
Лестер выиграет 1-0 чекайте
Ты уже пропал? Уже к 10-й минуте матча "обделаться" с прогнозом - это еще умудриться нужно, ты - мечта букмекеров просто =)
Red_team
Red_team ответил Рoнальдиньo
   262 / 815
вчера в 16:58
МС по сравнению с МЮ уже давно не мешок, пора бы знать это
Ты бабулькам у подъезда можешь такие сказки рассказывать, но не мне. У мс на одну только защиту океаны нефти уходят постоянно. Мешок - бабло бедуинов, МЮ - свое бабло, пора бы уже разницу чувствовать, элементарные же вещи, что сложного для восприятия?
Называть МЮ мешком - это как покойного Стива Джобса мажором называть, ты же понимаешь насколько это глупо? Хотя вряд ли понимаешь...
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Red_team
   84 / 815
вчера в 16:49
МС по сравнению с МЮ уже давно не мешок, пора бы знать это
Caniggia
Caniggia
   38 / 815
вчера в 16:49
Ожидаем интересной и красивой игры с голами!
Red_team
Red_team ответил Рoнальдиньo
   262 / 815
вчера в 16:48
5:1 Лисы разгромят мешок
А когда у них с мс игра следующая?
Red_team
Red_team ответил Lewa2708
   262 / 815
вчера в 16:46
Смешные вы, все так уверены в победе Лестера...
Скоро разбегутся кто куда, потом минимум несколько дней не видать будет на сайте =)
Василий 50
Василий 50
   191 / 815
вчера в 16:41
Вперед, "Лестер"!!!
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   84 / 815
вчера в 16:40
5:1 Лисы разгромят мешок
Lewa2708
Lewa2708
   307 / 815
вчера в 16:35
Смешные вы, все так уверены в победе Лестера...
Ruslik1982
Ruslik1982
   94 / 815
вчера в 16:32
Лестер отправит сегодня Солскьяера обратно в чемпионшип
Zenit_84
Zenit_84
   72 / 815
вчера в 16:23
Удачи МЮ
Bayern Best
Bayern Best
   102 / 815
вчера в 16:18
МЮ будет не легко сегодня.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   323 / 815
вчера в 16:15
Лестер выиграет 1-0 чекайте
Foxes
Foxes
   101 / 815
вчера в 16:14
Состав боевой.
Вперёд Лисы!
FILL3286
FILL3286
   19 / 815
вчера в 16:13
Лестеру удачи
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