«Реал» взял с собой 20 футболистов на матч с «Алавесом»

Пресс-служба «Реала» огласила заявку на матч 22-го тура испанской Примеры против «Алавеса».
В список вошли 20 футболистов:
Навас, Куртуа, Альтубе, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Хавьер Санчес, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Мариано, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус.
Напомним, что недавно «Реал» одержал победу над «Жироной» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.
Надо брать три очка!
Надо брать три очка!
Чакыр, Кашшаи и др. легенды отдыхают перед игрой с Барсой.
Чакыр, Кашшаи и др. легенды отдыхают перед игрой с Барсой.
«Реал» взял с собой 20 футболистов на ничью с «Алавесом»
....как бы не напророчить..))))
Удачи Мадриду...
«Реал» взял с собой 20 футболистов на ничью с «Алавесом»
....как бы не напророчить..))))
Удачи Мадриду...