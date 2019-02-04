Лукаку: «Все в МЮ стали больше улыбаться, все возвращаются на свой уровень»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, как изменилась атмосфера в команде с приходом на пост рулевого норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

Все стали более позитивными и больше улыбаются. Тот же Погба на тренировках выглядит очень счастливым.

Все возвращаются на свой уровень. Когда у меня появляется игровое время, я стараюсь использовать его по максимуму.

Возвращается дух соревнования. Даже на тренировках, когда мы играем 6х6 или 8х8. Футболисты хотят показать себя тренеру, они пытаются воспользоваться каждой возможностью. Каждый игрок понимает, что команда превыше всего. Мы знаем, что именно такое отношение к делу приведет нас на вершину.