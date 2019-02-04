«Ювентус» - единственная пока непобедимая команда из топ-5 лиг Европы

сегодня, 11:36

После вчерашнего поражения ПСЖ от «Лиона» (1:2) «Ювентус» остался последней командой, которая еще не знала горечи поражения в своем чемпионате, если брать во внимание топ-5 лиг Европы.

В Англии «Ливерпуль» проиграл один раз, так же как и дортмундская «Боруссия» в Германии. Лидирующая в Испании «Барселона» потерпела поражение уже дважды.