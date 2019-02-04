Каррагер: «Мустафи никогда не тянул уровень „Арсенала“»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер обрушился с критикой на защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи после вчерашнего матча «канониров» с «Манчестер Сити» (1:3).

Мустафи недотягивал до уровня «Арсенала» с того самого дня, как он пришел в этот клуб. Эмери должен провести большую работу, чтобы «Арсенал» больше не показывал подобный уровень защиты. Похоже, что команде требуется серьезное усиление состава, но непонятно, сколько денег дадут тренеру для решения проблем. Клуб не желал делать полноценных трансферов зимой, и единственной сделкой в январе стала аренда Дениса Суареса.