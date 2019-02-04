Тиаго Силва - о поражении от «Лиона»: «Сульшер, вероятно, доволен»

Защитник ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» (1:2). На матче присутствовал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер. Именно с манкунианцами сыграют парижане в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы хорошо начали матч, имели много моментов, но затем расслабились. Обидно.

Ждем серьезной битвы против «Манчестер Юнайтед», выложимся на 110 %, чтобы победить. Сульшер, вероятно, был доволен, покидая стадион «Лиона», потому что мы сыграли не очень хорошо.