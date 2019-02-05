Божович: «Нужно, чтобы все игроки получили одинаковую нагрузку»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о работе на сборах.

Мы на всех сборах работаем на физику, даже когда играем в чемпионате не забываем такие упражнения. В первом контрольном матче турецкого сбора одна группа футболистов сыграла 90 минут. Не могу сказать, что они готовы на 100%, но сыграли ребята неплохо и хорошо бегали. С «Партизаном» будет играть другая группа футболистов, которая тоже проведет весь матч. Нам нужно, чтобы все игроки получили одинаковую нагрузку.

Иногда команда выигрывает на сборах, но случаются трудности в яемпионате, и наоборот. Все соперники готовы по-разному. Кто-то раньше нас начинает играть в чемпионате, кто-то позже. Делать какие-то выводы очень трудно, но думаю, что лучше побеждать. Настроение поднимается, ведь это спорт, это футбол, и всегда лучше выигрывать.

Достаточно сложно выбирать команду на контрольный матч. Первые игры на сборах должны быть с соперниками, которые ниже по уровню. Я бы хотел команды попроще, но такой возможности не было.