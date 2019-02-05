Дмитрий Комбаров: «ОПГ „Ромашка“ - это миф»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что в команде не существует тайных группировок, которые влияют на будущее игроков.

Ну а брата своего тоже я слил? Подошёл к Аленичеву и сказал: «Давайте откажемся от него»? Когда Кирилла убирали, я наоборот подходил и говорил, что это выбор тренера и руководства, что лучше уйти в аренду, доказать и вернуться.

Былины о какой-то «Ромашке» и её всемогуществе – это все придумки людей с целью красиво обыгрывать свои грязные вбросы. Нет никакой «Ромашки» и нет ОПГ . У нас был ресторан «Ромашка», мы там часто собирались всей командой и кто-то из фанатов вкинул фразу. Подхватили, сами смеялись над этим, это было шуткой для всех.

К чемпионству «Спартак» пришёл не с «Ромашкой», а со всей командой, тренерами, болельщиками, врачами, персоналом, сотрудниками базы, но это почему-то иногда забывают.