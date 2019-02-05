Кафельников: «Благодарен Комбарову за его „кочергу“ в матче с „Севильей“»

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников ответил защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову, который считает его невостребованным в жизни после спорта.
Очень лестно читать откровения Димасика „Кочерги“ Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта! Но за его „кочергу“ в матче с „Севильей“ я действительно ему благодарен.
К Георгичу уходишь от меня!
Не тренер ты - физрук, ворюга, с во лоч ь,
Ползучий гад и конебомж притом!
К Георгичу уходишь от меня!
Не тренер ты - физрук, ворюга, с во лоч ь,
Ползучий гад и конебомж притом!
А вообще выразился жестко , но справедливо!!!
А вообще выразился жестко , но справедливо!!!
Конфликт был на бытовой почве. Надо иногда читать новости дальше заголовков.
Конфликт был на бытовой почве. Надо иногда читать новости дальше заголовков.