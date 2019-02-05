Кафельников: «Благодарен Комбарову за его „кочергу“ в матче с „Севильей“»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 8’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 9’ Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 0:0 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 5’ Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1:0 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 8’ Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен  Марсель 1:0  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НантНант 2:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:3 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 9’ Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 0:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 8’ Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 0:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 1:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 Идет первый тайм, 8’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:1 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 9’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 0:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БоготаБогота 0:0 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:3 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 6:2 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Кафельников: «Благодарен Комбарову за его „кочергу“ в матче с „Севильей“»

сегодня, 20:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников ответил защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову, который считает его невостребованным в жизни после спорта.

Очень лестно читать откровения Димасика „Кочерги“ Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта! Но за его „кочергу“ в матче с „Севильей“ я действительно ему благодарен.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   40 / 782
сегодня в 22:54
Совсем у этого теннисного неадеквата мозги от сивухи через заднее ухо вылетели. Может Навесов по футбольному и "кочерга", но он, в отличие от Кафеля с башкой хотя бы дружит.
161регион
161регион
   81 / 782
сегодня в 22:42
Непойму одного,3 эту кочергу на ЧМ брали....уха ха ха
161регион
161регион
   81 / 782
сегодня в 22:38
Бу га га га....ска...кочергу епт...уха ха ха....
Egorium
Egorium
   131 / 782
сегодня в 22:28
Стыдно за пупсиков и их болельщиков.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил ДагестанЧечня
   125 / 782
сегодня в 22:27
Комбарова ко мне в Грозный надо на перевоспитание направить, слишком много он позволяет себе говорить о достойных людях. Молодец Кафельников, поставил на место этого поросенка.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
       4 / 782
    сегодня в 22:24
    Ромашка ты, тебя я презираю,
    К Георгичу уходишь от меня!
    Не тренер ты - физрук, ворюга, с во лоч ь,
    Ползучий гад и конебомж притом!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 782
    сегодня в 22:10
    Может Кафельников в чем то и неправ, но он в отличии от Мостовых, Ловчевых, Рейнгольдов , не лезет в дела других команд....и за это его можно уважать!!!
    А вообще выразился жестко , но справедливо!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       3 / 782
    сегодня в 22:04
    Интересно, что Назаров по этому поводу думает? Желательно трехстопным ямбом.
    Serg3.12
    Serg3.12
       186 / 782
    сегодня в 21:43
    Заткнулся бы уже известный в прошлом теннисист
    КЭТиК
    КЭТиК
       175 / 782
    сегодня в 21:42
    Гнать надо этого кафельникова из страны, пусть американцам 63 лижет.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ziborock
       4 / 782
    сегодня в 21:40
    Это напомнило анекдот "А у вас не гров линчуют".

    Конфликт был на бытовой почве. Надо иногда читать новости дальше заголовков.
    ziborock
    ziborock ответил Scuderia Ferrari
       32 / 782
    сегодня в 21:39
    На Соккере уже тоже среди федунятниковцев раскол!
    Ваши болелы вообще друг дружку режут!
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       93 / 782
    сегодня в 21:39
    как же хорошо, что конебомжи всегда в меньшинстве. Ваши парады в России запрещены, хехехе
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил parallels
       4 / 782
    сегодня в 21:38
    Это спартач н 7 или 27процентный?))))
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       93 / 782
    сегодня в 21:32
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         66 / 782
      сегодня в 21:18
      Он его Димасик, а тот его Евгешка, чисто тарасовские отношения.
      oncha
      oncha
         126 / 782
      сегодня в 21:13
        parallels
        parallels
           2 / 782
        сегодня в 21:10
        Evilhuman
        Evilhuman
           139 / 782
        сегодня в 21:04
        Молодца Женёк, так этого навесова, а то его сегодня слишком много на соккере
        ДагестанЧечня
        ДагестанЧечня
           226 / 782
        сегодня в 20:56
        Комбарова ко мне в Грозный надо на перевоспитание направить, слишком много он позволяет себе говорить о достойных людях. Молодец Кафельников, поставил на место этого поросенка.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari
           4 / 782
        сегодня в 20:56
        На Соккере уже тоже среди федунятниковцев раскол!
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
           29 / 782
        сегодня в 20:56
        Пошла жара)))
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
           64 / 782
        сегодня в 20:55
        Хряки продолжают веселить народ! хе-хе
        Купил чемпионство на юбилей Симоняна
        Купил чемпионство на юбилей Симоняна
           30 / 782
        сегодня в 20:54
        Продолжайте - это весело.
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