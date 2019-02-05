Кафельников: «Благодарен Комбарову за его „кочергу“ в матче с „Севильей“»

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников ответил защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову, который считает его невостребованным в жизни после спорта.

Очень лестно читать откровения Димасика „Кочерги“ Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта! Но за его „кочергу“ в матче с „Севильей“ я действительно ему благодарен.