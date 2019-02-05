Д. Комбаров: «Футболист всегда чувствует, что происходит за его спиной»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о задачах на сезон.

Наверное, чемпионский год априори был лучшим. А прошлый – сейчас анализирую и понимаю, сколько перипетий было. У футболиста есть эмоции. Он всегда чувствует, что ему не доверяют, что за спиной происходит, из-за этого появляется неуверенность. Я не буду пока ничего говорить, но сложилось ощущение, что за спиной, за чертой команды кто-то делает своё дело. У меня нет желания о них говорить.

При первом же спаде место в основе ушло. Согласен, спад был, всё правильно. Но послечемпионский сезон был тяжёлым для всей команды.

Стало ли лучше сейчас? Рабочая, хорошая, добрая атмосфера у нас. Все настроены на работу, втянулись в двухразовый режим, занятия все игровые – это классно. Вроде психологически не сложно, а с другой стороны, нагружаемся очень прилично. Ну и упражнения интересные все, могу опять сказать, что тренер хочет строить спартаковский футбол, но зачем повторяться. Команда у нас строится хорошая, но всё должно быть видно на поле.

Усиление состава у «Зенита»? Так иностранцам надо ещё в коллектив влиться, подстроиться под стиль — никаких опасений вообще нет. Цель у нас в голове всегда одна – принести «Спартаку» чемпионство. Даже в такой сложный и скандальный сезон. Вы думаете, в «Спартаке» хоть когда-то было просто?!