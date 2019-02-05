Кононов: «Сегодня отработали нормально»

Наставник «Спартака» Олег Кононов рассказал о товарищеском матче с «Марибором».

Соперник после первых минут активности не так показал из-за того, что у нас была задача гасить атаки на их половине поля. Мы должны были прессинговать, и ребята это старались делать. В средней зоне за счёт этого мы в большинстве своём выигрывали мячи, старались проводить быстрые и позиционные атаки. По структуре игры, по тому, что я требовал, ребята справились, за исключением того, что хотелось бы больше опасных моментов и качество игры впереди, в первую очередь — в техническом плане. Много атак срывалось из-за того, что перед штрафной мы теряли мячи. Мы увеличили нагрузки. В целом, план у нас стабилен. Мы работаем, и сегодня отработали нормально.