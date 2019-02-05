Навас сыграет в воротах «Реала» в матче с «Барселоной»

вчера, 23:34

Голкипер Кейлор Навас займет место в воротах «Реала» в предстоящем матче против «Барселоны», который состоится в рамках Кубка Испании.

Напомним, что Навас потерял место в основе «Реала» после того, как клуб приобрел Тибо Куртуа. В текущем сезоне на счету Наваса всего три игры в чемпионате Испании.