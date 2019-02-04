«Бавария» назначила Хамесу специальную диету

сегодня, 16:53

Сообщается, что «Бавария» организовала для полузащитника Хамеса Родригеса специальную диету, чтобы тот набрал оптимальные физические кондиции.

Руководство немецкого клуба все еще рассчитывает на игрока, который находится в рядах «Баварии» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Теперь футболисту придется пройти курс строгой диеты, чтобы вернуть былую форму и убедить главного тренера команды в том, что он находится в хорошей форме.

Одно из самых важных правил этой диеты - никогда не пропускать завтрак. Также игроку советуется есть много фруктов и разбить питание на пять приемов пищи.