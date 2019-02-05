Жулио Сезар, Винисиус, Моцарт. Выпускники «Фламенго» в Европе 

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 16’  Марсель 0:0  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 45’ Логотип футбольный клуб НантНант 2:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 45’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 45’ Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:2 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 45’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 45’ Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 0:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.25 6.1 10.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 60’ Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 69’ Логотип футбольный клуб ХоброХобро 6:0 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Жулио Сезар, Винисиус, Моцарт. Выпускники «Фламенго» в Европе 

сегодня, 18:18

«Фламенго» получил почти 100 миллионов евро за двух молодых футболистов, южноамериканские клубы обзавидовались. «Соккер.ру» раскручивает «стервятников» на откровения.

Согласно данным «Трансфермаркта», «Реал» суммарно выплатит за Винисиуса Жуниора 61 миллион евро, а зимой «Милан» провернул сделку по Лукасу Пакете и отдал за талантливого полузащитника 35 миллионов евро. Оба футболиста приехали в великие клубы Старушки Европы из «Фламенго». Не они первые и не они последние выходцы из «Большого Менго», отправившиеся за славой через океан. Многим удалось достичь желаемого.

Вратари. Вратари из Рио-де-Жанейро в разное время уезжали в Бельгию, Турцию и Португалию, но пристального внимания заслуживают два голкипера. Первый из них неожиданно аргентинец, да еще и чемпион мира 1978 года. Кроме шуток, знаменитый Убальдо Фильоль, один из лучших вратарей XX века, отправился в мадридский «Атлетико» не из родной Аргентины, а из Бразилии, где провел пару лет в «Фламенго». Второй – Жулио Сезар, воспитанник «стервятников», приобретенный миланским «Интером» в 2005 год. Жулио на протяжении нескольких лет был бессменным стражем ворот «нерадзурри», выиграл несколько Скудетто и даже Лигу чемпионов под началом Жозе «Скользящего на льду» Моуриньо.

Центральные защитники. Алдаир – самый известный центрбек, переехавший в Европу из «Фламенго». Чемпион мира 1994 года и вице-чемпион 1998 года оставил «стервятников» ради «Бенфики», но после всего сезона в Лиссабоне переехал в Рим, чтобы стать легендой «Волчицы», за которую отыграл 13 лет. У «Ромы» вообще добрые отношения с выходцами из «Фламенго». Жуан, на счету которого восемь десятков матчей за сборную Бразилии, стал игроком леверкузенского «Байера» в начале 2003-го, оставив за плечами шесть лет в составе «Фламенго». В Европе Жуан пять лет служил «Байеру», а затем еще четыре сезона отыграл в «Роме». Сейчас защитнику 40 лет, и он доигрывает в родном «Фламенго», за который выступал еще в середине 90-х.

Воспитанник «Фла» Энрике на девять лет прописался в «Бордо» (2005 – 2014). Добротный центральный защитник Самир перешел в «Удинезе» в 2016 году и выступает за «зебр» до сих пор. Самиру 24 года, и он еще не полностью раскрыл свой потенциал. Надеется на прогресс и Карлос Мартинш, которого «Бенфика» рано забрала из Бразилии. В составе «орлов» бывший «стервятник» не заиграл и накатался по арендам, теперь он заново обретает себя в составе середняка чемпионата Португалии «Санта-Клара».

Крайние защитники. Талантливый левый край Жорже куплен «Монако» за 8.5 млн евро в начале 2017 года, а нынешний сезон Жорже на правах аренды проводит в «Порту». Правда, эта командировка пока не пошла ему на пользу. Прекрасный футболист Жуниор, звезда сборной Бразилии 80-х, выступал на позиции левого защитника и центрального полузащитника, он переходил в «Торино», отыграв десять лет в составе «Фламенго». Жуниор вернулся в родной клуб и после итальянского турне, доведя общее число матчей за «Фламенго» до 857-ми (клубный рекорд). Что касается правых защитников, то среди них встречаем Жоржиньо (играл за «Байер» и «Баварию» в 90-е) и Зе Марию, построившего неплохую карьеру в Серии A длиной в десять лет. Есть еще Лео Матос, которого вспомнят поклонники украинского футбола (поиграл в одесском «Черноморце» и «Днепре»), а сейчас он выступает за ПАОК.

Полузащитники. За 35 миллионов евро в начале января «Милан» купил у «Фламенго» 21-летнего полузащитника Лукаса Пакету, это вторая по сумме трансфера продажа в истории «стервятников». Если Пакете только предстоит проявить себя в Европе, то другой воспитанник «Фла» - Ренато Аугусто, провел несколько лет в Бундеслиге, причем не в последнем клубе – в «Байере». Ибсон переходил из «Фламенго» в «Порту», а потом играл за «Спартак» при Валерии Карпине. Еще один спартаковец – Моцарт, переехал из «Фламенго» в «Реджину», а уже из Италии прибыл в Россию. А однажды «Фламенго» даже продал футболиста мадридскому «Реалу». Речь о Родриго Фабри, который в Мадриде себя проявить не сумел, хотя пробовался не только в «Реале», но и в «Атлетико». Россыпи звезд среди бывших хавбеков «Фламенго» не наблюдается.

Линия атаки. Винисиуса уже переплюнул всех во «Фламенго» по сумме трансфера, но Жуниору хватит таланта, чтобы стать лучшим выходцем из «Большого Менго» в истории, если, конечно, не встретится с такими трудностями, как Адриано. Мощный форвард в 19 лет перебрался в «Интер» и стал козырять голами в Серии A, но потом Лейте Рибейро спекся, встретившись с алкоголем и медными трубами. А ведь мог стать фигурой, сопоставимой с Роналдо. Не слишком результативно играл за ПСЖ Рейналдо, да и Савио забивал за «Реал» не так уж часто, зато был настырным, полезным и выиграл три Лиги чемпионов. Если копнуть очень глубоко, то можно вспомнить Эваристо, который в середине XX века приехал играть за «Барселону», а позже отметился и в «Реале».

Парни из «Гремио» в РПЛ. Помимо упомянутых Ибсона и Моцарта, оказавшихся в «Спартаке» транзитом через другие европейские клубы, еще два футболиста напрямую приехали в Россию из «Фламенго»: Веллинтон и Диего Маурисио приезжали в «Аланию».   

Символическая сборная лучших игроков «Фламенго» в Европе: Жулио Сезар – Жоржиньо, Алдаир, Жуан, Зе Мария – Ренато Аугусто, Жуниор, Пакета – Винисиус Жуниор, Савио, Адриано.

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Все комментарии
смещной
смещной
   354 / 781
сегодня в 21:13
Т.е., про Ромарио забыли?
А вместо Моцарто спокойно можно было Клеберсона включить.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   42 / 781
сегодня в 20:27
Моцарт!😂😂😂😂
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Ragnar_Lodbrok
   5 / 781
сегодня в 19:23
Уж явно известнее Педро Роши.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Scuderia Ferrari
   160 / 781
сегодня в 19:21
Марио Фернандес известный игрок?
vinyardrip
vinyardrip ответил Scuderia Ferrari
   239 / 781
сегодня в 19:18
Опять в заголовке федунская звЯзда наряду с известными игроками :)) Было недавно "Рональдиньо, Марио Фернандес и Педро Роша" xD
О млин, а я не обратил внимания, что в заголовке композитор
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 781
сегодня в 18:26
Опять в заголовке федунская звЯзда наряду с известными игроками :)) Было недавно "Рональдиньо, Марио Фернандес и Педро Роша" xD
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