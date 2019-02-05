Жулио Сезар, Винисиус, Моцарт. Выпускники «Фламенго» в Европе 

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«Фламенго» получил почти 100 миллионов евро за двух молодых футболистов, южноамериканские клубы обзавидовались. «Соккер.ру» раскручивает «стервятников» на откровения.

Согласно данным «Трансфермаркта», «Реал» суммарно выплатит за Винисиуса Жуниора 61 миллион евро, а зимой «Милан» провернул сделку по Лукасу Пакете и отдал за талантливого полузащитника 35 миллионов евро. Оба футболиста приехали в великие клубы Старушки Европы из «Фламенго». Не они первые и не они последние выходцы из «Большого Менго», отправившиеся за славой через океан. Многим удалось достичь желаемого.

Вратари. Вратари из Рио-де-Жанейро в разное время уезжали в Бельгию, Турцию и Португалию, но пристального внимания заслуживают два голкипера. Первый из них неожиданно аргентинец, да еще и чемпион мира 1978 года. Кроме шуток, знаменитый Убальдо Фильоль, один из лучших вратарей XX века, отправился в мадридский «Атлетико» не из родной Аргентины, а из Бразилии, где провел пару лет в «Фламенго». Второй – Жулио Сезар, воспитанник «стервятников», приобретенный миланским «Интером» в 2005 год. Жулио на протяжении нескольких лет был бессменным стражем ворот «нерадзурри», выиграл несколько Скудетто и даже Лигу чемпионов под началом Жозе «Скользящего на льду» Моуриньо.

Центральные защитники. Алдаир – самый известный центрбек, переехавший в Европу из «Фламенго». Чемпион мира 1994 года и вице-чемпион 1998 года оставил «стервятников» ради «Бенфики», но после всего сезона в Лиссабоне переехал в Рим, чтобы стать легендой «Волчицы», за которую отыграл 13 лет. У «Ромы» вообще добрые отношения с выходцами из «Фламенго». Жуан, на счету которого восемь десятков матчей за сборную Бразилии, стал игроком леверкузенского «Байера» в начале 2003-го, оставив за плечами шесть лет в составе «Фламенго». В Европе Жуан пять лет служил «Байеру», а затем еще четыре сезона отыграл в «Роме». Сейчас защитнику 40 лет, и он доигрывает в родном «Фламенго», за который выступал еще в середине 90-х.

Воспитанник «Фла» Энрике на девять лет прописался в «Бордо» (2005 – 2014). Добротный центральный защитник Самир перешел в «Удинезе» в 2016 году и выступает за «зебр» до сих пор. Самиру 24 года, и он еще не полностью раскрыл свой потенциал. Надеется на прогресс и Карлос Мартинш, которого «Бенфика» рано забрала из Бразилии. В составе «орлов» бывший «стервятник» не заиграл и накатался по арендам, теперь он заново обретает себя в составе середняка чемпионата Португалии «Санта-Клара».

Крайние защитники. Талантливый левый край Жорже куплен «Монако» за 8.5 млн евро в начале 2017 года, а нынешний сезон Жорже на правах аренды проводит в «Порту». Правда, эта командировка пока не пошла ему на пользу. Прекрасный футболист Жуниор, звезда сборной Бразилии 80-х, выступал на позиции левого защитника и центрального полузащитника, он переходил в «Торино», отыграв десять лет в составе «Фламенго». Жуниор вернулся в родной клуб и после итальянского турне, доведя общее число матчей за «Фламенго» до 857-ми (клубный рекорд). Что касается правых защитников, то среди них встречаем Жоржиньо (играл за «Байер» и «Баварию» в 90-е) и Зе Марию, построившего неплохую карьеру в Серии A длиной в десять лет. Есть еще Лео Матос, которого вспомнят поклонники украинского футбола (поиграл в одесском «Черноморце» и «Днепре»), а сейчас он выступает за ПАОК .

Полузащитники. За 35 миллионов евро в начале января «Милан» купил у «Фламенго» 21-летнего полузащитника Лукаса Пакету, это вторая по сумме трансфера продажа в истории «стервятников». Если Пакете только предстоит проявить себя в Европе, то другой воспитанник «Фла» - Ренато Аугусто, провел несколько лет в Бундеслиге, причем не в последнем клубе – в «Байере». Ибсон переходил из «Фламенго» в «Порту», а потом играл за «Спартак» при Валерии Карпине. Еще один спартаковец – Моцарт, переехал из «Фламенго» в «Реджину», а уже из Италии прибыл в Россию. А однажды «Фламенго» даже продал футболиста мадридскому «Реалу». Речь о Родриго Фабри, который в Мадриде себя проявить не сумел, хотя пробовался не только в «Реале», но и в «Атлетико». Россыпи звезд среди бывших хавбеков «Фламенго» не наблюдается.

Линия атаки. Винисиуса уже переплюнул всех во «Фламенго» по сумме трансфера, но Жуниору хватит таланта, чтобы стать лучшим выходцем из «Большого Менго» в истории, если, конечно, не встретится с такими трудностями, как Адриано. Мощный форвард в 19 лет перебрался в «Интер» и стал козырять голами в Серии A, но потом Лейте Рибейро спекся, встретившись с алкоголем и медными трубами. А ведь мог стать фигурой, сопоставимой с Роналдо. Не слишком результативно играл за ПСЖ Рейналдо, да и Савио забивал за «Реал» не так уж часто, зато был настырным, полезным и выиграл три Лиги чемпионов. Если копнуть очень глубоко, то можно вспомнить Эваристо, который в середине XX века приехал играть за «Барселону», а позже отметился и в «Реале».

Парни из «Гремио» в РПЛ . Помимо упомянутых Ибсона и Моцарта, оказавшихся в «Спартаке» транзитом через другие европейские клубы, еще два футболиста напрямую приехали в Россию из «Фламенго»: Веллинтон и Диего Маурисио приезжали в «Аланию».

Символическая сборная лучших игроков «Фламенго» в Европе: Жулио Сезар – Жоржиньо, Алдаир, Жуан, Зе Мария – Ренато Аугусто, Жуниор, Пакета – Винисиус Жуниор, Савио, Адриано.