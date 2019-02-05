Неймар расплакался и попросил себе на день рождения новую плюсневую кость

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.25 3.25 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.1 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.5 4.95 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Неймар расплакался и попросил себе на день рождения новую плюсневую кость

сегодня, 08:27

27-й день рождения Неймара получился грустным в связи с очередной травмой, которую получил бразилец. Выступая с речью, нападающий ПСЖ расплакался.

Новая плюсневая кость - вот какой подарок я хотел бы больше всего сегодня. Чтобы я смог снова бороться на поле и делать то, что люблю больше всего - играть в футбол.

Каждый спортсмен знает, насколько трудно всё время находиться на костылях. ПСЖ оказывает мне максимум поддержки, чтобы я смог вернуться как можно быстрее.

Неймар также признался, что все люди, которых он пригласил на день рождения, помогают ему стать сильнее. Сообщалось, что бразилец пригласил около 500 гостей на празднование 27-летия.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответил Alex12357
сегодня в 11:12
На форуме Российские скворцы так и хотят обгадить ,вот она Российская натура!!!
не любишь Российскую натуру, тогда зачем сутками сидишь на российском сайте? если такой негатив к российскому. тебя никто здесь насильно не держит, иди на сайты, где тебе натуры ближе, роднее. не надо плевать в колодец из которого воду пьёшь, оскорблять людей, у которых ты в гостях. не нравится, тогда найди другой спортивный ресурс, которых, немереное количество
mangoх12
mangoх12
   4 / 793
сегодня в 11:08
Как хорошо что он свалил с барсы
dzvinka
dzvinka
   25 / 793
сегодня в 10:51
попросил бы могза... грамм 150 хотя бы.
а нога заживет. удачи.
Alex12357
Alex12357
   458 / 793
сегодня в 10:40
На форуме Российские скворцы так и хотят обгадить ,вот она Российская натура!!!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   339 / 793
сегодня в 10:32
Опять слёзы, что ж ты будешь делать.
1 команда
1 команда
   255 / 793
сегодня в 10:05
Ему бы новую голову.
КЭТиК
КЭТиК
   193 / 793
сегодня в 09:15
Женоподобный футболист, но талантливый.
Red_team
Red_team
   308 / 793
сегодня в 09:06
Такое будущее пророчили, кучу ЗМ и звание чуть ли не лучшего игрока в истории, но алчность семейки, любовь к гламуру, танцам и прическам загнали его сначала в тень Месси, а потом в тень Мбаппе. 27 лет уже, а тут еще травмы подъехали, вот так относительно бесславно можно "прожигать" действительно талант галактического масштаба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 793
сегодня в 09:05
Игроку здоровья, но ведёт себя как девочка. Подружка прибежала слёзы утирать...
авито
авито
   260 / 793
сегодня в 09:02
Интересно кого из Барсы пригласил Неймар.
Novograd
Novograd
   645 / 793
сегодня в 09:00
ой 69 ну кому ти надо хотя лч надо брать мать тваю
Caniggia
Caniggia
   44 / 793
сегодня в 08:56
С таким размахом празднеств в пору пожелать себе новую печень, а не кость.
barcamilan
barcamilan
   350 / 793
сегодня в 08:56
вот не надо было падать в обморок при любом касании соперника, вот тебя Бог наказал
No problem
No problem
   41 / 793
сегодня в 08:50
Здоровья конечно же,
но Ней всегда был и остаётся нытиком.
Слабак.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 793
сегодня в 08:45
Уже 27.....
Уже скорей с ярмарки едет чем на ярмарку....
А в памяти болельщиков так и останется "Причёсочником" И "Притворялой"...
Жаль...игрок то в принципе неплохой...
Жертва своих капризов и папиной тяги к обогащению...)))
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   364 / 793
сегодня в 08:41
"Все люди, которых он пригласил на день рождения, помогают ему стать сильнее"
"бразилец пригласил около 500 гостей"

Че-то до сих пор не смогли. И пятиста мало. Видать, слабость неодолимая....
sihafazatron
sihafazatron
   307 / 793
сегодня в 08:33
это из-за Децла наверно
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   169 / 793
сегодня в 08:33
Сколько можно рыдать а???))))
cska plus
cska plus
   22 / 793
сегодня в 08:30
Ахахах! Насмешила с утра девочка.
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