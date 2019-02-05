Неймар расплакался и попросил себе на день рождения новую плюсневую кость

27-й день рождения Неймара получился грустным в связи с очередной травмой, которую получил бразилец. Выступая с речью, нападающий ПСЖ расплакался.
Новая плюсневая кость - вот какой подарок я хотел бы больше всего сегодня. Чтобы я смог снова бороться на поле и делать то, что люблю больше всего - играть в футбол.
Каждый спортсмен знает, насколько трудно всё время находиться на костылях. ПСЖ оказывает мне максимум поддержки, чтобы я смог вернуться как можно быстрее.
.@neymarjr en larmes pour fêter son anniversaire.— Bertrand Gilbertat (@BertrandGTv) 5 февраля 2019 г.
.@neymarjr in tears to celebrate his birthday.
.@neymarjr em lágrimas para comemorar seu aniversário. #Neymar 😢 pic.twitter.com/1EMQXchAZV
Неймар также признался, что все люди, которых он пригласил на день рождения, помогают ему стать сильнее. Сообщалось, что бразилец пригласил около 500 гостей на празднование 27-летия.
а нога заживет. удачи.
а нога заживет. удачи.
но Ней всегда был и остаётся нытиком.
Слабак.
но Ней всегда был и остаётся нытиком.
Слабак.
Уже скорей с ярмарки едет чем на ярмарку....
А в памяти болельщиков так и останется "Причёсочником" И "Притворялой"...
Жаль...игрок то в принципе неплохой...
Жертва своих капризов и папиной тяги к обогащению...)))
Уже скорей с ярмарки едет чем на ярмарку....
А в памяти болельщиков так и останется "Причёсочником" И "Притворялой"...
Жаль...игрок то в принципе неплохой...
Жертва своих капризов и папиной тяги к обогащению...)))
"бразилец пригласил около 500 гостей"
Че-то до сих пор не смогли. И пятиста мало. Видать, слабость неодолимая....
"бразилец пригласил около 500 гостей"
Че-то до сих пор не смогли. И пятиста мало. Видать, слабость неодолимая....