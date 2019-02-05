Неймар расплакался и попросил себе на день рождения новую плюсневую кость

27-й день рождения Неймара получился грустным в связи с очередной травмой, которую получил бразилец. Выступая с речью, нападающий ПСЖ расплакался.

Новая плюсневая кость - вот какой подарок я хотел бы больше всего сегодня. Чтобы я смог снова бороться на поле и делать то, что люблю больше всего - играть в футбол.