Окоча: «ПСЖ выиграет Лигу чемпионов - это лишь вопрос времени»

Бывший игрок ПСЖ Джей-Джей Окоча уверен, что парижане рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.

Я не сомневаюсь, что ПСЖ однажды выиграет ЛЧ , вопрос лишь в том, когда это произойдет. Победа в Лиге чемпионов - это единственное, чего пока нет у парижан.

Они пригласили некоторых футболистов, которые должны вселить веру в успех молодежи. Мне кажется, что команде не хватает именно уверенности в своих силах.