Окоча: «ПСЖ выиграет Лигу чемпионов - это лишь вопрос времени»

Бывший игрок ПСЖ Джей-Джей Окоча уверен, что парижане рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.
Я не сомневаюсь, что ПСЖ однажды выиграет ЛЧ, вопрос лишь в том, когда это произойдет. Победа в Лиге чемпионов - это единственное, чего пока нет у парижан.
Они пригласили некоторых футболистов, которые должны вселить веру в успех молодежи. Мне кажется, что команде не хватает именно уверенности в своих силах.
И как только ПСЖ выиграет свой первый трофей, дальше пойдет легче.
В 1/8 финала ЛЧ ПСЖ сыграет с «Манчестер Юнайтед».
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml