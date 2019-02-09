Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан сравнил итальянский футбол с английским. Напомним, что до перехода в «Юве» футболист выступал за «Ливерпуль».

Я думаю, что в Италии команды лучше играют с тактической точки зрения. В Англии футбол может быть быстрее. А в Серии А иногда очень сложно забивать голы.

Первые несколько месяцев в Италии мне было не очень просто, потому что у меня было несколько проблем, а затем операция после травмы. Сейчас я себя чувствую действительно лучше. Мне просто нужно привыкнуть к итальянскому футболу. И я готов к работе.