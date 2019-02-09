Эльм: «Сейчас я в порядке, хорошо себя чувствую»

Бывший полузащитник ЦСКА , игрок «Кальмара» Расмус Эльм рассказал о своем состоянии после тяжелой болезни.

Напомним, что в России Эльм испытывал серьезные проблемы с желудком.

Сейчас я в порядке, хорошо себя чувствую. Мои последние шесть месяцев в России были очень плохими. Правда, сообщения в вашей прессе о том, что я могу умереть, были несколько преувеличены. Теперь у меня все нормально. Да, сейчас на сборах есть усталость в ногах, но с желудком все в порядке и вообще все здорово. И это просто прекрасно.