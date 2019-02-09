Гвардиола: «Большие клубы нуждаются в таких игроках, как Агуэро»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил значимость нападающего Серхио Агуэро для своей команды. В недавнем матче с «Арсеналом» (3:1) аргентинец оформил хет-трик.

Большие футболисты должны выходить на передний план в больших матчах, в решающих эпизодах, что и сделал Агуэро.

Надеюсь, он сможет продолжать это делать. Нам нужны такие игроки в больших матчах. Ни Сарри, ни Пеп, ни Юрген, ни любой другой тренер не так важны. Эта игра принадлежит футболистам, а большие матчи принадлежат особенным из них.

Тот гол Агуэро в ворота «Ливерпуля» суммирует то, каким игроком он является. В ключевые моменты таких матчей большие спортсмены всегда выходят на первый план. Бывает, что некоторые игроки в такие моменты прячут голову в песок. Другие же делают шаг вперёд и говорят: «Я тут хозяин и пришёл сюда, чтобы выиграть этот матч». Большие клубы нуждаются в таких футболистах.