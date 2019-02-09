Роналдо: «„Интер“ в моем сердце, он там будет всегда»

Легендарный бразильский футболист Роналдо признался, что до сих пор испытывает теплые чувства к «Интеру», за который он выступал с 1997 по 2002 год.
«Интер» в моем сердце, он там будет всегда. Это были пять прекрасных лет моей жизни. Я полюбил Милан, этот город, этих людей, которые постоянно поддерживали меня.
Я не верю, что Роналдо сам это сказал. За 30 юаней продался. Или заставили.
Интерятник имеет жирные связи с южноамериканской мафией.
Я не верю, что Роналдо сам это сказал. За 30 юаней продался. Или заставили.
Интерятник имеет жирные связи с южноамериканской мафией.
а так 5 мая 2002))))
а так 5 мая 2002))))