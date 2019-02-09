Эльм: «Не был удивлен присутствием Игнашевича на ЧМ-2018»

Бывший полузащитник ЦСКА, игрок «Кальмара» Расмус Эльм поделился мнением об игре своей национальной команды на ЧМ-2018.
Швеция выступила очень хорошо. И Россия тоже здорово сыграла на домашнем турнире. У меня в вашей сборной остались знакомые – Марио Фернандес, Игорь Акинфеев, Дзагоев… Я смотрел матчи России, не только Швеции.
Удивлен ли присутствием в заявке Игнашевича? Нет, ничему не удивлен. (Улыбается.) Игнашевич был физически хорош. Сергей знает, как нужно готовиться и следить за собой, он прекрасный футболист. Так что он вполне должен был играть на чемпионате мира.
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