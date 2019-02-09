Жирков назвал Акинфеева лучшим футболистом, с которым он играл

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопросы блиц-опроса.
— Есть ли футболист, который по манере похож на вас?
— Есть, но не знаю кто.
— Лучший игрок, с кем вам приходилось играть в одной команде?
— Акинфеев.
— Кто из нынешнего состава «Зенита» бегает быстрее Жиркова?
— Все.
— Кто может перешутить Дзюбу?
— Никто.
— Даже Черчесов?
— Точно нет.
— Кого из игроков РПЛ сложнее всего обыграть один в один?
— Фернандес.
— В Англии жить скучно?
— Да.
— Для Жиркова лучше кнут или пряник?
— Пряник.
— Осень-весна или весна-осень?
— Весна-осень.
— Михаил Круг или Элджей?
— Круг.
Напомним, что в январе Жирков впервые за полгода вышел на поле после травмы ахилла.
Я знаю что он серьёзно собирает предметы связанные с Великой Отечественной...при чём это уже не хобби...а на достаточно серьёзном уровне....уважуха...
Да и вообще ,своим общением ,внешним видом как бы извиняется .."Ребята,мне не интересны ваши Элджеи...Ягуары.....СониПлейСтейшены.."
Такие парни обычно бывают хорошими товарищами...
Я например не могу представить что Жирков может обмануть,обхитрить....не его это...
Рад что он часть карьеры провёл за Зенит !!
Удачи парню и на поле и после карьеры !!
Я знаю что он серьёзно собирает предметы связанные с Великой Отечественной...при чём это уже не хобби...а на достаточно серьёзном уровне....уважуха...
Да и вообще ,своим общением ,внешним видом как бы извиняется .."Ребята,мне не интересны ваши Элджеи...Ягуары.....СониПлейСтейшены.."
Такие парни обычно бывают хорошими товарищами...
Я например не могу представить что Жирков может обмануть,обхитрить....не его это...
Рад что он часть карьеры провёл за Зенит !!
Удачи парню и на поле и после карьеры !!