Жирков назвал Акинфеева лучшим футболистом, с которым он играл

сегодня, 13:40

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопросы блиц-опроса.

— Есть ли футболист, который по манере похож на вас?

— Есть, но не знаю кто.

— Лучший игрок, с кем вам приходилось играть в одной команде?

— Акинфеев.

— Кто из нынешнего состава «Зенита» бегает быстрее Жиркова?

— Все.

— Кто может перешутить Дзюбу?

— Никто.

— Даже Черчесов?

— Точно нет.

— Кого из игроков РПЛ сложнее всего обыграть один в один?

— Фернандес.

— В Англии жить скучно?

— Да.

— Для Жиркова лучше кнут или пряник?

— Пряник.

— Осень-весна или весна-осень?

— Весна-осень.

— Михаил Круг или Элджей?

— Круг.

Напомним, что в январе Жирков впервые за полгода вышел на поле после травмы ахилла.