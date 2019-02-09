Зырянов: «Академия „Зенита“ работает должным образом»

Старший тренер «молодежки» «Зенита» Константин Зырянов рассказал о функционировании академии «сине-бело-голубых».

На сборе в Турции самое главное для нас было просмотреть потенциальных новичков и ребят из Академии, которые впервые поехали на сборы с молодежной командой. Отмечу, что все они занимались с большим усердием и оставили приятное впечатление.

Наша «Газпром»-Академия работает должным образом, поэтому футболисты оттуда приходят к нам уже хорошо подготовленными, что очень приятно. Что касается шансов попасть этим игрокам в молодежный состав, то они есть у всех. Если футболист 2002 года рождения проявит себя в тренировочном процессе и в контрольных матчах, то естественно мы будем рассчитывать на него в том числе и как на игрока основного состава.